滙豐CEO祈耀年及其他高層　據報對員工施壓向其朋友公司提供貸款

滙豐（0005）行政總裁祈耀年及其他高層，遭指控向該行員工施壓，促使該行向祈耀年女兒有份任職的地產發展商，提供數千萬鎊貸款。

據《彭博》引述一宗Tony及Maggie Ryan夫婦兩人的律師，在法庭文件指出，滙豐向Mar City Plc提供4,000萬英鎊信貸額度，以及向Tony及Maggie Ryan夫婦兩人提供1,000萬英鎊私人貸款，讓兩人得以在2014年末，當Mar City Plc陷流動性緊張時注資。

文件指出Tony及Maggie Ryan夫婦兩人就滙豐利用貸款，以控制兩人的公司及促使公司破產而尋求賠償。祈耀年更被指斥誘使其長期好友借入資金。報道指出滙豐的代表律師作出否認，又指出對方的指斥具有選擇性﹑不準確及不完整，又指出對方提供的證據是太普遍。

報道指出在聆訊期間，該行的律師提出Tony及Maggie Ryan兩人並未就公司如何可以獲拯救，以及為何滙豐會置其利益於Mar City Plc以上作出解釋，同時亦無指出當時公司持有什麼資產。

在案件涉及的時間，祈耀年正擔任滙豐在亞太區商業銀行業務主管。在遞交予法庭的文件顯示，祈耀年否認曾提及當時該行的貸款管理部門猶如蠻荒西部。《彭博》引述滙豐的發言人表示，不予置評。

報道又指出，Mar City Plc最終於2016年破產及被接管。