京東美股早段升逾8%　擬分拆兩業務獨立上市

京東集團(9618)擬分拆業務上市，美股早段升逾8%，高見44.55美元。

該公司公布，擬通過分拆京東產發於港交所主板獨立上市。根據第15項應用指引，公司已就擬議分拆向港交所提交分拆建議，且港交所已確認該公司可進行擬議分拆。

京東產發今日﹙30日﹚已通過其聯席保薦人向港交所提交上市申請表格。擬議分拆完成後，該公司將繼續間接持有京東產發 50%以上的股權，因此，京東產發將仍為公司的子公司。

京東產發是中國和亞洲領先、增長最快的現代化基礎設施開發及管理平台，主要包括物流園區、產業園區及其他，並提供定制化、全面且智能的基礎設施解決方案，並將其客戶群拓展至第三方物流、電子商務、製造、零售等新經濟產業。

擬分拆京東工業港主板上市

另外，京東集團亦擬通過分拆京東工業於港交所主板獨立上市。根據第15項應用指引，該公司已就擬議分拆向港交所提交分拆建議，且港交所已確認該公司可進行擬議分拆。

京東集團續指，京東工業今日﹙30日﹚已通過其聯席保薦人向港交所提交上市申請表格。擬議分拆完成後，公司將繼續間接持有京東工業 50%以上的股權，因此，京東工業將仍為該公司的子公司。