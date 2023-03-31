歐美銀行業危機爆發　黑石蘇世民﹕由iPhone及社交媒體使用者促成

歐美銀行業早前連番爆發問題，2間美國地區銀行倒閉及被接管，瑞信（Credit Suisse，CS）則在瑞士政府推動下，遭到瑞銀（UBS）收購。就近期銀行業危機，對沖基金經理﹑黑石聯合創辦人蘇世民接受外電訪問時指出，這一輪銀行信心危機是「由使用iPhone及智能裝置人士促成」，認為他們在社交平台聽到銀行有可能出現問題後，再使用應用程式（app）快速轉移資金，導致銀行在短時間內崩塌。



在蘇世民之前，花旗行政總裁范潔茵亦曾指出，手機銀行在本輪銀行風波中扮演的角色匪淺，又指出存戶只須要點擊數下，便可轉移數以百萬元計資金。

不過蘇世民在訪問中指出，大多數美國銀行可以承受現時行業的動蕩，現時銀行體系並無陷入類似傳統金融危機的處境，「而只是利率上升的暫時問題，以及由技術引起的存款問題」。

稱黑石擁有1870億美元子彈

他進一步指出目前市場風險實際上只限於銀行系統內，未波及其他類型的金融機構，因大部份非銀行金融機構毋須即時向客戶返還資金的規定。

事實上黑石旗艦私募房地產投資基金近期也陷走資壓力，導致基金實施贖回資金限制。蘇世民黑石地產投資情況良好，目前已大幅減少投資辦公室，但其他類型物業如倉儲表現良好。他續指黑石去年底有1,870億美元子彈，目前是時候部署這些資金。