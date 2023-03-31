《沽注一擲》人物原型Michael Burry就誤判美股近期升勢「認錯」

2008年沽空次按而一舉成名的基金經班Michael Burry承認誤判近期美股形勢，並恭喜趁低吸納的投資者。 他曾在聯儲局2月1日議息前，建議沽售美股。不過，現時美股向好，納指100更步入技術性牛市。



最新他在Twitter上向追蹤者承認錯誤，並對當時趁低吸納的投資者表示祝賀，令股市抽高至超過他預期的水準。

其後他於另一個附有彭博截圖﹑顯示現2023年為「趁低吸納」最佳形態時間的帖文，指出重回1920年代，並無其他時刻能與你們的「趁低吸納」做法可以比擬，恭喜。

Burry在今年1月預期政府的刺激措施，會導致通脹再度飆升，並表示美國「無論以何標準」都已處於衰退中。不過，美國納斯達克100指數近期維持升勢，現價較去年12月28日觸及的低點上漲逾20%，技術上邁入牛市，標普500指數本周表現，亦有望創下兩個月來表現最佳。

Burry廣為聞名的事蹟，是預示2008年的房地產市場崩盤，也是Christian Bale在電影《大賣空》（The Big Short，港譯沽注一擲）中飾演角色的原型。他對潛在危機的預測，在社交媒體上吸引了一群狂熱的追隨者。