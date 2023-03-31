中銀香港料今年息差穩步增長　對瑞信、矽谷銀行沒有敞口

中銀香港（2388）公布2022年度業績，期內淨利息收入按年增加28.6%至423.67億港元；主因是美國聯儲局去年下半年大幅加息，帶動貸款及債券投資等資產收益率上升，令下半年淨息差擴闊至1.59%。

中銀香港副總裁徐海峰表示，香港恢復對外通關有助本地經濟加快復蘇，期望今年貸款能保持中單位數增長。（夏家朗攝）

中銀香港財務總監劉承鋼預計，今年淨息差仍會受惠於加息周期，但具體幅度仍取決於整個外部市場利率變化。他強調該行會積極管理資產及負債，如存款及貸款的期限結構、利率結構，避免過早出現淨息差上升的拐點。

他補充，集團淨息差改善幅度自上季開始放慢，而且香港貸款增速回落，存款亦出現定期化趨勢，資金成本上升。「雖然今年1月本港總體貸款按年回升逾1%，但美國持續加息令市場波動，仍會影響貸款需求。」惟港息持續回落，邊際存款成本亦會下降，他認為市場變化對集團息差的影響仍有待觀察。

展望未來信貸增長，中銀香港副總裁徐海峰表示，今季貸款需求保持良好，雖然外圍環境仍有不確定性，但內地經濟今年有望保持增長，香港恢復對外通關以及政府加大力度招商引資，有助本地經濟加快復蘇，期望今年貸款能保持中單位數增長。

中銀香港風險總監蔣昕指出，集團對瑞信基本上沒有敞口，與美國矽谷銀行也沒有業務往來，但該行會密切關注事態發展。（夏家朗攝）

不良貸款率上升受客戶資產質量轉差影響

去年多間內房財務爆煲，拖累銀行壞帳上升。中銀香港期內不良貸款率0.53%，按年上升26個基點。集團風險總監蔣昕解釋，個別內地房地產客戶資產質量轉差及少數東南亞地區客戶紓困政策退出，其財務狀況面臨困難，因此調整信貸評級。去年中銀減值準備115.77億元，當中內房佔不足40億元。「未來利率高企、地緣政治等仍帶來不穩定情況。今年主要的關注點為部分受壓的內房企房能否如預期復蘇，東南亞企業能否走出困境。」

對於外國銀行接連出事，蔣昕回應指，該行對瑞信基本上沒有敞口，與美國矽谷銀行也沒有業務往來，但該行會密切關注事態發展。