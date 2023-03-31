領展已購入新加坡兩項零售資產　王國龍﹕正式踏上領展3.0新征程

日前指出供股獲超額1.4倍申請的領展（0823）宣布，已完成收購新加坡市郊零售資產。

隨着交易完成，領展成立了新加坡區域辦事處，賣方的133名員工會留任，佔現有員工總數的93%。該團隊將繼續發揮在資產和物業管理及營運方面的專業優勢，帶動領展發展新加坡市場。除了管理領展持有的兩個購物中心 ─ 裕廊坊和Swing By @ Thomson Plaza，領展的新加坡團隊亦會為Mercatus持有的郊區零售商場宏茂橋城（AMK Hub）提供資產和物業管理服務，是領展首次管理第三方持有的資產。

領展行政總裁王國龍指出：「收購裕廊坊和Swing By @ Thomson Plaza順利完成，加上為宏茂橋城提供資產管理的安排，標誌着我們正式踏上領展3.0的新征程，在蛻變中的業務模式中邁出重要的第一步。在領展3.0戰略下，領展致力追求增長，透過輕資產模式，目標是通過多元化發展來優化資產組合，增大資產管理規模。」

領展指出於2023年1月，裕廊坊和Swing By @ Thomson Plaza的商戶銷售額和顧客人流均錄得按年增長，增幅更超過新加坡零售業銷售總額（不包括汽車）的2.1%增長。至於2022年全年，該兩個商場的零售額和顧客人流均錄得雙位數的按年增幅，而商戶續租率維持於健康水平，續租租金調整率亦錄得正增長。

獲星展及華僑銀行提供貸款助完成收購

就是次完成的收購項目，領展已與星展銀行和華僑銀行安排兩項總額共約23億新加坡元的4至5年期定期貸款，款項已於今天（2023年3月31日）提取，當中約22億新加坡元用於是次收購。

領展一直與多個潛在合資夥伴就共同投資資產進行磋商，倘若成立合資公司，將遵守房地產投資信託基金守則並適時發出公告。