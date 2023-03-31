中紀委﹕中行前黨委書記及董事長劉連舸　涉嚴重違紀違法正受調查

據中紀委網站顯示，中國銀行（3988）原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



翻查於今年3月19日中行公告，指出董事會收到劉連舸辭呈，又指出劉連舸因工作調整，辭去該行董事長﹑執行董事﹑董事會戰略發展委員會主席及委員﹑企業文化與消費者權益保護委員會委員職務。該辭任於3月18日生效。

劉連舸指，該行致力發展大灣區，將聯合各分部，包括商業銀行、資產管理、投資銀行等一體化，以支持該區發展。（區嘉俊攝）

該行又指出劉連舸確認與董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要通知股東

中行於公告內又表示，劉連舸擔任董事長以來，恪盡職守，勤勉履職，銳意進取，開拓創新，帶領該行堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨中央決策部署，深入落實服務實體經濟、防範化解金融風險、深化金融改革三項任務，制定實施該行「十四五」發展規劃，優化構建「一體兩翼」發展格局，着力發展「八大金融」，完善公司治理，強化集團管控，深化體制機制改革，推進經營管理數字化轉型，加強全面風險管理，推動全球一流現代銀行集團建設取得新成效。該行董事會對劉連舸先職期間做出的卓越貢獻表示高度讚許和衷心感謝！

翻查中行於2021年報顯示，今年62歲的劉連舸於2018年加入中行，在2018年10月至2019年7月出任副董事長，在2018年6月至2019年6月擔任行長。從2019年7月起，出任董事長。