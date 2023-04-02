創業板分班無助翻身　成功脫貧唯靠升主板｜刁佬

據市場消息港交所已對創業板改革有初步構思，使用類似「新三板」的分層制度。創業板改革後將分為「A」及「B」層。「A」層公司將參考北交所的上市要求，「B」層公司則與現時香港創業板要求相近。

上月刁佬曾提議香港創業板改革玄機，要參透「歐、冠、昇」三個字，仿傚歐洲聯賽足球的制度，做到歐冠就昇。簡化創業板轉主板的程序，創業板的吸引力才會提升。刁佬感到欣慰的是，立法會金融服務界議員李惟宏及安永亞太區上市服務主管蔡偉榮均是同路中人，認為創業板應該重推簡易轉板機制，企業滿足主板上市要求便可以申請轉板。專業的市場人士始終是專業人士，明白市場的需要。明顯香港官員就是喜歡簡單事情複雜化，認為別人看不明的事才有特色，實在夏蟲不可語冰。

為何要分「A」及「B」層，又要參考北交所要求？有說港交所希望以「互聯互通」制度提升創業板的流動性。刁佬看罷真係覺得哂氣，一件貨品不吸引，不會因為去到內地市場就吸引，也不會因為在國際市場可購買就會有顧客蜂擁而至。好似美國市場沒有「互聯互通」制度，但全世界頂尖的投資者均有意買入美股。

將創業板的公司分成「A」及「B」層，但無法循簡易程序轉往主板，情況就如把一群沒法升班的學生分成乖仔及曳仔，家長會問那麼乖仔班及曳仔班有乜分別？老師說入咗乖仔班可分隔曳仔，不過你都係無得升班，除非轉校。

如果想知創業板為何失敗，參考歷史就知道。如果想知創業板為何成功，同樣參考歷史就明白。

香港創業板於1999年11月25日推出，目的與現時官員的主流論調一樣，同樣是招攬高新科技公司上市，在科網股泡沫爆破後沒落。直至聯交所允許創業板的上市公司招股時可進行全配售，創業板才活躍起來，2015年至2017年是創業板公司的高峰期。

創業板全配售機制成功，在於高新科技企業定位是高風險市場，只接受專業投資者參與，不想散戶因投資知識不足而損失。2017年2月駿傑集團(8188)事件後，所有創業板新股均設有公開發售，有的更是純公開發售，全配售沒有明文禁止，但已是公開的秘密。

當然有聰明人運用創業板全配售機制圍飛啤殼，那麼聯交所及證監會應該打擊的是股價操縱行為，而不是用公開發售引入公眾股東來堵截圍飛啤殼。

2018年改革創業板，是為了改善板內公司質素，從而改善市場。最新一間循創業板上市的公司，已是兩年前2021年的裕程物流（8489）。目前也只有一間來自馬來西亞的鋼筋製造商Ex Excel正在遞表。提升板內公司質素，被改善後的創業板，數字說明一切，已看到香港創業板上市吸引力低。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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