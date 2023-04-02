陳茂波︰星馬學生對港搶人才、搶企業政策很感興趣

財政司司長陳茂波上周到馬來西亞及新加坡進行訪問，他就此發表網誌，指訪當地的著名大學——馬來亞大學及新加坡國立大學，發現當地學生除了關心如何加強香港與兩地合作、一起實現更好的區域發展之外，也對香港和粵港澳大灣區的發展機遇和香港推出新的搶企業、搶人才政策措施很感興趣，尤其是數月前推出的「高材通」，而在與學生的近距離交流中，他感受到新政策令他們更積極考慮到香港發展。

陳茂波續指，無論是在學的年輕人、商界人士，或服務業從業員，不少是華裔人士，他們懂廣東話、普通話和英語，部分人看香港電影和聽香港流行曲長大；至於一些當地非華裔年輕人對香港亦不陌生，對到香港尋找發展機遇抱積極態度；而香港與東南亞經濟體地理相近，人文、經貿及社會層面的交往頗深，當地企業普遍看好內地經濟及粵港澳大灣區的龐大潛力，部分企業更希望借助香港融資，以及進入內地市場。

陳茂波表示，在此行中，他感受到馬新兩地發展各有潛力。馬來西亞天然資源豐富，商品貿易為企業帶來不少商機，政府亦正推動產業升級轉型和多元發展；新加坡熟悉東南亞市場，專業和其他服務全面且水平甚高，以及具競爭力的營商環境，對企業發展區域市場很有吸引力。香港如何與兩地加強合作，共同開拓內地與東盟這兩個舉足輕重的市場，值得持續探討和推進。

他又指，可以預期，隨著全球經濟重心西向東移，中國和發展中的亞洲經濟體持續發展、科技應用和創新不斷向前，以及中產階層隨之擴大，亞太地區的經濟增長動能將進一步增強，貨物及服務貿易和人員來往將大增。或有一些人顧慮經濟體之間的競爭加劇或帶來負面影響，但經濟的發展將可把整個餅做得更大，各地在競爭的迫切感下都將不斷提升自身競爭力，造就更高水平的科技應用、產品創新、服務質素提升等。「經過數十年的發展，不同的經濟體走出了各具特色的道路，我相信，摒棄零和的競爭想法，多作互惠共贏的考慮，健康的競爭將帶出我們各自最強的優勢與潛力，為全球經濟的更好發展、為自身社會和人民的福祉，作出更新、更大的貢獻。」