人行旗下《中國金融》指SVB破產帶來啟示　充份發揮存保作用

人民銀行旗下《中國金融》雜誌刊文，指出美國矽谷銀行（SVB）破產事件帶來的啟示，為報表數據反映要真實準確﹑積極發揮存款保險制度作用﹑充份的法律授權﹑充足的風險處置資源﹑強力極速的監管應對是金融風險處置關鍵。

該雜誌微信公眾號周日（2日）刊登題為「矽谷銀行破產﹕報表準確反映﹑監管極速應對」的文章指出，內地絕大多數商業銀行經營穩健，處於安全邊界內的商業銀行資產佔比為99%，其中24家大型商業銀行的評級一直優良，大型商業銀行發揮「壓艙石」關鍵作用，但仍要持續完善金融風險快速應對機制，避免貽誤處置時機造成風險外溢。

文章指出在當前金融科技化及社交媒體廣泛應用背景下，金融風險的傳染迅速﹑複雜且不斷自我強化；金融管理部門在相關重大風險事件處置中態度愈明確﹑應對愈迅速，處置成本就愈小，而真實可靠的數據是做好審慎監管﹑及時應對處置風險的重要基礎。

同時金融管理部門要加大金融機構真實性監管力度，做好數據真實性核查，嚴懲數據造假，確保監管數據客觀準確反映金融機構風險水平。要強化金融風險防範﹑化解及處置的法律授權及制度安排，加快推進《金融穩定法》等重要立法，要充份發揮存款保險作用，使其能夠靈活運用市場化方式對問題銀行進行快速﹑有序處置。