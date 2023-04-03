滙豐銀行慈善基金夥惜食堂　推3年膳食支援計劃　擴大凍飯餐產能

滙豐銀行慈善基金今天（3日）公布與惜食堂合作，推出為期三年的膳食支援計劃，主要支持惜食堂擴大速凍飯餐產能。日後，其速凍飯餐的生產線將遷移至預計於2024年底投入營運的沙田食物製造工場。



去年8月，香港逐漸從第五波疫情慢慢復元，滙豐宣布，向旗下滙豐銀行慈善基金額外撥款1億港元，幫助基層市民盡快復常。滙豐銀行慈善基金隨即與惜食堂展開研究，制訂出三年的膳食支援計劃，希望為社區帶來長遠和正面影響。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示：「惜食堂是滙豐的長期合作夥伴，多年來，我們成功推出多項創新的項目，成果豐碩，包括推出創先河的速凍飯餐生產設備和配送安排、設立自動化食物收集機，以及成立互動教育中心，提升市民對浪費食物的關注。根據香港貧窮情況報告，全港65歲以上人口當中，45%處於貧窮的狀態。這次合作再次證明滙豐銀行慈善基金服務社區、關顧長者的承諾。」

利用速凍技術製作的飯餐，最長可以保存四天，卻不會影響食物的味道和營養，更能便利受惠人士。透過上述計劃，惜食堂速凍飯餐的產能將增加六成，由目前每天1萬個，提升至每天1.6萬個，至2026年，累計產能將達到720萬個，能夠支援更多社區有需要人士，尤其是隱敝長者。

此外，惜食堂將引入創新的模式，推動關愛共融，透過動員社區各階層人士，包括社福機構、區內居民、滙豐義工，為基層人士提供食物援助、進行家訪，並會提供基本的家務支援。新模式將率先於深水埗等三個區域試行，估計能為500名隱敝長者，提供90萬份食物。