「末日博士」魯賓尼警告：美國大部分銀行技術上接近資不抵債

美國紐約大學經濟學家魯賓尼(Nouriel Roubini)警告，面對持續的高通脹、衰退風險，以及現在金融部門迫在眉睫的破產危機，類似美國聯儲局的中央銀行正面臨著三重困境，形容經濟正進入他所謂的「噩運循環」，呼籲市場要為信心崩潰做好準備，預言市場會走向高通脹、低經濟增長和美國股市面臨急挫30%的難關。

魯賓尼由於曾精準預言2008年金融海嘯，故有「末日博士」之稱。他指出，技術上大部份美國銀行接近資不抵債，數已百計已經完全資不抵債。雖然銀行隔夜拆息升至4厘或以上，但大部份存款仍然只是支付接近0利率，令他們因為息率上升而獲得的「存款特許權」(deposit franchise)價值達到1.75萬億美元。

不過，如果存款流走，這些價值將會蒸發，同時由於要出售證券應付提款，未兌現的虧損將會兌現，破產無可避免。

他又指，目前見到銀行的存款正持續流走，銀行信貸收縮將令到實體經濟出現更嚴重的硬著陸，央行面對高通脹、經濟衰退及銀行破產危機的三難困局。預計央行會在加息方面退縮，暫緩貨幣政策正常化的步伐，市場的通脹預期將再次升溫。