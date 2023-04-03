TVB與基金股東大正資本旗下大正創投　簽商業顧問協議

電視廣播有限公司（0511）宣佈與由陳惠仁創辦的大正創投，簽訂商業顧問協議。大正創投將為公司提供與商業夥伴建立長期戰略關係和合作的建議，透過公司的電視和數碼媒體網絡提高合作夥伴之市場佔有率。

大正創投是一家以香港為基地的私人投資控股和管理咨詢公司，陳惠仁為大正資本有限公司的創辦人和首席投資官。大正資本有限公司管理的基金為公司股東，合共持有TVB 5%以下股權。

TVB管理層早前在業績記者會，講解未來發展方向。

電視廣播有限公司企業發展主管及署理財務總裁李福來表示：「大正創投是香港享譽的本土公司，在香港的商業和金融市場上擁有豐富的經驗和深厚的人脈網絡。擁有廣泛媒體影響力的 TVB 期待與大正創投合作，期望與品牌擁有者和企業建立新的合作夥伴關係，將他們的故事帶給廣大的觀眾。」

大正創投創辦人兼董事總經理陳惠仁表示：「隨著 TVB 在數碼時代重塑其多元化平台和渠道，看到巨大的機遇可加強 TVB 與香港和區域商業社區之間的聯繫。很高興能成為 TVB 在這新時代發展的一份子。」他又指：「近一、兩年已持續向TVB介紹不同品牌，深化合作，希望雙方未來能攜手創造更多機遇，讓TVB走出香港面向其他市場。」