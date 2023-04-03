消費券｜華置管理6個商場將送出1000萬元消費券

配合中國香港政府即將發放今年首階段消費券，華人置業（0127）管理的 The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角 LAFORET 及灣仔電腦城（六大商場）由2023年4月5日起推出「消費狂賞曲」活動，送出總值超過1,000萬元的現金券，讓市民更加盡情消費，一齊歡唱，一同慶賀。

凡使用電子貨幣，包括政府消費券計劃指定的六大支付平台——支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK，在六大商場及「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」（網上商店）消費，有機會獲得以下豐富獎賞。詳情請留意六大商場日後在 Facebook 的公布。

由2023年4月5日至5月1日，顧客以電子貨幣，在六大商場的指定商戶消費滿指定金額，即可獲贈商場購物現金券或美食現金券。是項獎賞先到先得，換完即止。

網上商店將由2023年4月5日中午12時起再度公開發售六大商場的購物現金券。顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，多買多送，每人可以獲贈的購物現金券多達500元。有關購物現金券將分階段發售及送出，先到先得，售完即止。