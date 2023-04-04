恒大已與債權人特別小組　簽訂三份重組支持協議

停牌一年的恒大（3333）指出公司與分別持有現有恒大及景程票據的未償還本金總額超過20%及35%的債權人特別小組的成員，簽訂3份重組支持協議。包括A組重組支持協議﹑景程重組協議及天基重組支持協議。據此各方同意合作以促進擬議重組的實施，同時公布重組支持協議。

就有關恒大協議安排，將會有兩組債務，分別為A組及C組。A組債務包括10筆美元優先擔保票據﹑1筆港元可轉換債券，和1項私募貸款。C組債務包括私募債﹑回購義務及就若干境外及境內債務提供的擔保。

兩組債權人可以從對價方案中作出選擇。在方案1下，債權人可以收到公司發行期限為10至12年的新票據，方案2下，債權人可以選擇將其可獲償金額轉換為5至9年的新票據，或公司發行的可兌換恒大物業（6666）的強制可交換債券，恒大新能源汽車（0708）的強制可交換債券﹑公司發行的強制可轉換債券及證券掛鉤票據。

至於景程及天基協議安排，每一景程債權人將按其權利按比例獲配發由景程發行本金總額為65億美元的新票據，而每一天基債權人將按其權利所對應按比例獲配發由天基發行的本金總額為8億美元的新票據。

恒大指，A組債務、C組債務和天基債務的債權人如於4月27日下午5時前簽訂支持協議，將獲未償還本金金額的0.25作為同意費。