對沖基金雪湖資本據報已關閉在港辦事處　香港研究團隊遷往北京

據《彭博》引述消息人士指出，專注於內地﹑在港經營12年的對沖基金雪湖資本，已撤出香港。



據知情人士指出，雪湖資本於上月已關閉在香港辦事處，香港研究團隊亦已於同月全數搬到北京。

報道指出創辦人兼行政總裁馬自銘（Sean Ma）因個人理由，已搬到美國城市門洛帕克，首席營運總監及財務總監均常駐美國。

報道指出雪湖資本代表拒絕置評。據證監會網站，雪湖資本於2011年申領資產管理牌照，並於2019年取得4號牌照，可從事就證券提供意。惟最新狀況已列為「終止了受規管活動業務」。

成立於09年 2年後在港設辦事處

雪湖資本於2009年成立，最初在北京及紐約經營，於2011年關閉在紐約辦事處後，在港設立辦公室。至於創辦人馬自銘於內地出生，於美國接受教育，並曾在美國家族辦公室Ziff Brothers Investment旗下一家對沖基金工作。

據美國一份監管申報文件顯示，雪湖資本專注於長期持票，對象大部份為中國企業。不過近年卻因為涉足部份受內地監管因素影響的行業，以及疫情管控措施影響的行業而損手。

傳曾為渾水撰寫報告狙擊瑞幸

《彭博》指出據今年1月的美國監管申報文件，截至去年10月底由雪湖資本管理的資產規模為5.63億美元，而在2021年時曾披露旗下對沖基金及長倉基金合共管理資產規模為20億美元。

有報道指出，雪湖資本在2020年初曾為沽空機構渾水撰寫報告，指斥內地連鎖咖啡企業瑞幸咖啡財務造假。另雪湖資本曾於2021年發公開信，要求美高梅中國（2282） 提名引入4名內地投資者。

此外雪湖亦是華興資本（1911）上市時的基石投資者，目前暫未知是否仍持有股份。