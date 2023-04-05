清明節｜孝子賢孫推動陰間量化寬鬆？　地府通脹問題有多嚴重？

是日（5日）為清明節假期，按華人的習俗及傳統，在清明節前後會前往先人墓前打掃及進行拜祭，以表示對先人壬的思念。作為一個以華人為主的社會，香港市民前往掃墓時，總會帶備不少祭品，既有酒肉等美饌，亦會向先人獻上不少金銀衣紙。



在一眾祭品中，金銀衣紙及其他紮作物品，最吸引人眼球。因為這等紙紮物品近年供應已開始減少，與人手不足﹑年輕人不願入行等行業因素有關。另一個原因，就是這些金銀衣紙多有印上冥通銀行或冥都銀行的鈔票，每張面額5,000萬元或以上，甚至有類似美元式樣的「鈔票」。看到一疊疊又一疊疊冥通及冥都銀行鈔票，透過火燒這種方法傳送到先人手中時，曾想問究竟在陰間要享用一個杯麵，或一包公仔麵，究竟要用多少疊5,000萬元冥通銀行鈔票，才可以買到？

在陰間究竟要多少疊鈔票，才可以享用一個杯麵？。（黃學潤攝）

若陰間有嚴重的通脹問題，推手正是在陽間的孝子賢孫。因為這種行徑與各大央行進行量化寬鬆，讓市場有充裕甚至過於氾濫的流動性，推高物價似乎在所難免。就有關陰間通脹問題，發現港大經濟學家侯道光以往曾接受《華爾街日報》訪問，教授扼要地指出，這是惡性通脹，就如津巴布韋一樣。

侯教授點名提及津巴布韋，那麼當地通脹情況有多嚴重？原來當地政府為求方便國民在高通脹環境下生活，曾發行面值為100萬億的貨幣。看到此，就明白通脹情況多嚴重。

美元化是解決陰間通脹問題的方法？（資料圖片）

教授在訪問亦提及，根據經濟學泰斗佛利民的說法，通脹多為貨幣現象，由貨幣供應增加引起；又指出要解決此問題，可以參考津巴布韋的做法，實行美元化。因為相信不會有燒真美鈔，這可以減少陰間貨幣供應。

至於陰間通脹情況有多嚴重？陽間人士自然難以知悉。那麼監管機構又是否有統計？翻查資料顯示，香港金管局曾向傳媒指出，無力處理陰間通脹問題，因為沒有監管機構！當時金管局發言人指出，並無收集到陰間流通的貨幣規模的統計數據，亦無尋求監管其發行行為。

既然昔日金管局已表明，既無收集到數據，亦無尋求監管其發行行為。至於冥都﹑冥通亦似乎並非陰間的央行，看來要處理陰間通脹問題是一個大難題。