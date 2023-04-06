納斯達克上市金融及醫療服務公司AGBA　購星洲財顧和保險經紀公司

納斯達克上市公司AGBA Group Holding Limited（「AGBA」「匯邦」）宣布於4月5日訂立一份買賣協議，收購Sony Life Financial Advisers Pte Ltd ─ 一家在新加坡獲得正式許可的財務顧問和保險經紀公司。

AGBA集團總裁吳榮輝表示，期望藉著是次收購，可以為AGBA帶來新的前景和商機，尤其是在東南亞地區。他續稱，除大灣區外，東南亞地區在發展金融服務市場方面，亦扮演關鍵角色。「在東南亞地區中，新加坡基於其戰略地理位置，以及其在創新及金融的全球中心地位，發展潛力龐大，舉足輕重。AGBA將繼續利用科技，配合現有基礎設施、業務合作夥伴及龐大客戶群，優化客戶體驗。」

Sony Life Financial Advisers Pte Ltd董事總經理兼首席執行官Yoshiki Moriyama表示，相信AGBA有能力、資源及決心，將SLFA推上新台階。「我們SLFA將與AGBA攜手合作，以獲得監管機構和其他批准，並確保有序和無縫過渡。」

資料顯示，AGBA連同其子公司統稱「AGBA集團」或「匯邦集團」，為一家總部在香港的領先一站式金融超市。AGBA集團在中國大灣區提供最廣泛的金融和醫療保健服務，深受超過400,000名個人和企業客戶的信賴。