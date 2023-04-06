跨境理財通｜人行︰已有31間銀行參與　服務4.36萬名個人投資者

人民銀行廣州分行黨委委員、副行長郭雲喜表示，粵港澳大灣區跨境理財通試點上線後，粵港澳三地投資者廣泛參與。

郭雲喜在新聞發布會上稱，截至今年2月底，大灣區9個內地城市中，已有31間銀行參與跨境理財通業務試點，為4.36萬名個人投資者提供相關服務，涉及1.86萬宗跨境資金滙劃，金額達到26.66億元(人民幣‧下同)。其中，「南向通」資金滙劃20.97億元，「北向通」資金滙劃5.69億元。

郭雲喜稱，去年試點範圍有序擴大，試點銀行平穩上線，投資者數量和資金劃轉穩步提升，有三大特點，包括投資者積極參與、試點銀行主動開拓，以至理財產品穩健多元。

目前參與「南向通」的內地投資者達1.21萬人，參與「北向通」的港澳投資者3.15萬人。港澳投資者人數較2021年底增長1.3倍，增長速度是內地投資者的2.2倍。同時，目前參與試點的31間內地試點銀行，涵蓋國有銀行、股份制銀行和外資銀行等機構；其中8間試點銀行同時與港澳銀行機構建立業務合作關係，亦有20間試點銀行同時開通「南向通」和「北向通」業務。

此外，截至2月底，參與跨境理財通的個人投資者購買投資產品市值餘額6.73億元。其中，「北向通」下，港澳個人投資者持有境內投資產品市值餘額2.39億元；至於「南向通」下，內地個人投資者持有港澳投資產品市值餘額4.34億元。