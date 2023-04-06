MPF｜積金評級︰強積金首季人均賺9100元　所有資產類別均正回報

強積金研究機構「積金評級」公布，3月份強積金投資回報上升約2.53%，令首季回報升至約4.06%，為2019年第一季以來表現最好的首季。

強積金雖在2月份出現投資虧損，但在3月份卻錄得約272元投資收益，並在第一季累計錄得約427億元投資收益，相當於469萬名強積金成員3月份及年初至今分別平均獲利約5,800元和9,100元。

首季成員平均賬戶結餘23.6萬

積金評級指出，儘管歐洲和美國銀行業的憂慮影響全球市場，但強積金所有資產類別在3月份和年初至今都錄得正回報。美國股票基金和債券基金在第一季分別上升約7.59%和3.2%，這分別是自2021年第四季和2016年第一季以來表現最佳的季度。

截至今年3月底，強積金總資產約為1.108萬億元，按月增長約2.9%，第一季增長約5.38%，即成員的平均賬戶結餘約為23.6萬元，按月增長約6700元，第一季增長約1.2萬元。

積金評級主席叢川普表示，儘管市場擔心歐洲和美國銀行業的不明朗因素，但強積金仍錄得正回報，此突顯強大而穩健的退休儲蓄制度的價值和必要性。

積金局重申 MPF為長線儲蓄投資

積金局表示，留意到今年第一季強積金投資錄得正增長，該局十分理解強積金計劃成員對強積金投資回報的關注，而強積金是跨越超過四十年的長線儲蓄投資，制度設計穩健，可 抵受經濟周期及金融市場波動所產生的影響。

積金局同時提醒計劃成員保持分散投資，從而減低投資組合的風險。 預設投資策略 ( DIS, 俗 稱「懶人基金 」) 分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節風險 機制，可以有效減低風險。此外，DIS設有收費上限，特別對於乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，是一個便捷的現成投資策略。