內房｜鄭州支持剛需　夫婦如同繳住房公積金　貸款上限增至百萬元

內地各地繼續推出支持樓市政策，據鄭州住房公積金管理中心公告，調整政策內容，包括取消原有租房提取住房公積金次數限制，由原來只能提取一次，承租鄭州市公租房﹑人才公寓﹑保障性租兵住房或其他租賃住房人士，年度內可以通過「鄭好辦」線上平台或線下多次提取住房公積金，單繳存家全年提取為1.8萬元（人民幣‧下同），雙繳存家庭每年提取金額為3.6萬元。



購房方面，分對首次使用住房公積金貸款購買家庭首套住房，買家夫婦雙方繳存情況符合住房公積金貸款條件時，最高貸款金額由80萬元增至100萬元。

若僅是買家繳存情況符合住房公積金貸款條件﹑購買家庭第二套房﹑辦理家庭第二筆住房公積金貸款，最高貸款金額由60萬元增至100萬元，且住房公積金貸款金額審批標準由原來不超過家庭繳存賬戶餘額的15倍，調整為不再結合家庭繳存賬戶餘額認定。

新政策繼續體現對剛需買樓家庭﹑低繳存職工的傾斜。新政策實施後，剛需購房家庭及低繳存職工群體獲得更高額求的住房公積金貸款，購買力將會提高。有關政策會在下周一（10日）起執行。執行前已簽訂買賣合同（經房地產管理部門備案）或已通過初審的住房公積金貸款申請，繼續按原政策規定辦理。