通脹大幅回落言之尚早　一手樓因素難改港樓弱勢｜鄭昆侖

計入俄羅斯以及沙地阿拉伯的石油輸出國組織OPEC+，上週宣佈減產。WTI油價隨即回升至每桶80美元的水平。坊間有人因為減產因素而看好油價 ，這種想法未必是錯, 但頂多只能說是對了部份已。另外,總體通脹壓力仍存在,甚麼牛肉價格、蛋價、餐廳用膳價格、交通費用都在上升。因此，現時指出通脹會大幅回落（央行減息）, 似乎為時太早了。

北美供應量大增、環球需求續疲弱, 油價未必容易大升

毫無疑問,2022年2月份爆發的大規模俄烏戰爭,是推高油價的催化劑（Catalyst)。西歐大陸諸國（不計早已依重核能而且在非洲有石油油田的法國）隨即不能向俄國輸入油氣等資源, 亦導致歐洲的能源價格在2022年2月至6月期間大幅上升。

只不過,隨著戰局持續了超過一年,西歐多國已從其他源頭輸入石油以及天然氣, 亦且同時增加能源儲存量。同期, 北美亦在大幅擴張石油產量（從2020年第3季起計回升20%左右）。換句說話, 供應緊絀的問題即使存在, 但也不算是很大。

另一方面,全球的能源需求有放緩勢頭。高通脹、高利息等因素, 已在壓制環球的消費力。儘管中國已通關復常,但是房地產相關的債務問題以及外貿因素已削弱了消費市場的復甦力度。假若「唔信邪」的話不妨想一想為何一直處於強勢的京東（9618）近期要推出100億元人民幣的大模補貼計劃、進入內地的電商減價戰。

因此, OPEC+近期的減產行動大概只是防守性措施, 有可能托一托油價。反過來說,股票市場是需要一個「破頂衝高位」的油價。

通脹升温兼「旺丁不旺財」，這個才是區內困局

說開油價亦當然會談到整體通脹情況。除了上述的油價因素（不似會大升,但仍不至於暴跌）之外,其他通脹因素（例如是交通成本、水電煤等公用費用、食物、街外用膳、藍領人工）都正在升溫中。

即使本地整體樓市已無疑在轉弱,但是坊間仍存在「有心人」疑似在托市, 例如是唱好一手樓的市況。只不過, 坊間湧現2年後（720天）才「撻訂（即違約並且放棄訂金）」的一手樓例子、二手樓交投淡靜、市中心旺區的吉舖仍然湧現、本地發展商近月以來投地的意慾看似極為保守（成交的地皮都是涉每呎3000至6000港元的地價）。這些現象是否在指出「樓市好生意」, 看官不妨自行判斷吧。

本地以及澳門的入境旅客無疑增加了, 只不過其中不少都屬於「一日遊」旅客。酒店房價回升再加上交通方便了, 對於來自廣東省的旅客來說「過夜」是不化算的。澳門有5星級酒店開價1萬澳門元（與港元約1兌1）, 住足30天等同30萬港元。這個金額在中國內地的二三線城市隨時可以買到至少半個住宅單位。即使是在一線城市, 每月收入過1萬元人民幣的打工仔打工女已屬偏高收入的一群。

至於中國內地通關復常因素能否帶旺區內經濟, 這個仍有待觀察。無論如何, 官方早前設下的5%GDP增長, 應該有很高的機會達到的。只不過, 股票市場看重的往往不是GDP數字, 而是大多數行業的前景展望。那當然, 民間負債水平以及地政府的財政狀況, 也是左右投資者信心的因素。

至於上述的通脹因素, 遲早會壓下來的。然而, 這並非一兩年之內可以快速達到目標的事情吧。其中一個可能會發生的趨勢, 應該是眾企業加大投資AI、科技系統、機械人（包括Chatbot）去替代人力資源, 長遠亦會壓低工資水平。有好亦有壞, 這個過程有可能需要5至10年才完成。舉快餐店以及茶餐廳為例, 不經人手（而依靠App、落單機器Kiosk）的用膳落單體驗越來越明顯。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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