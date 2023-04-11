內地3月CPI及PPI轉弱　大新銀行料今年通脹維持2%水平

內地3月份居民消費價格指數（CPI）按年升0.7%，升幅比上月放緩0.3個百分點；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年降2.5%，降幅擴大1.1個百分點。大新銀行經濟研究及投資策略部表示，內地3月消費物價及生產物價再度雙雙轉弱，主要由於去年同期能源價格基數較高。



大新銀行指，內地3月CPI按年升0.7%，升幅為2021年9月以來新低，較2月放緩0.3個百分點，低於市場預期的1.0%，料食品價格未來幾個月仍會受壓，而能源價格回落對非食品價格的影響較預期更明顯，因此內地通脹壓力在可見將來仍十分溫和；而隨著內地經濟穩步復甦，加上政策支持消費需求，仍會為消費價格帶來支持，預期今年整體通脹或維持在2%左右，與去年全年通脹水平相若。

至於生產物價指數跌幅擴大至2.5%，是逾兩年來最大跌幅，該行認為，主要由於去年俄烏衝突爆發，令國際油價急升，基數較高所致。展望未來，油組減產，令國際能源價格略為反彈，或帶動石油及天然氣開採價格溫和回升；另外，工業及房地產市場逐步回穩，或可支持工業用金屬及水泥價格回升。該行估計生產物價指數今年可望見底回升，全年升幅或會低於5%。