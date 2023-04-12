陳浩濂︰為市場提供適切監管　釋放Web3及虛擬資產潛力

過去一年虛幣市場大震盪，包括出現大型虛擬資產營運者倒閉事件，令Web3和虛擬資產的前景蒙上陰影。財經事務及庫務局副局長陳浩濂明言，現在正是推動Web3 和虛擬資產發展的好時機，他指，虛擬資產和交易的特質，顛覆了很多傳統商業模式，但如果缺乏適切監管，會嚴重削弱行業發展的可持續性。

陳浩濂昨﹙11日﹚出席香港數碼資產學會（HKDAS）舉辦的「Web3風險與監管的啟示」研討會時稱，政府思路是為市場提供適切、合符比例的監管，以釋放Web3、虛擬資產以及其他技術的潛力，讓它們可以提高不同環節、不同層面的經濟、金融以及其他商貿活動的效率和透明度，讓實體經濟、投資者和市民都受惠。在制訂監管細節時，政府採取「相同活動、相同風險、相同監管」的原則，應對實際和潛在的風險，以確保虛擬資產在蓬勃發展的同時，不會在金融穩定、投資者保障、監管不當資金活動等方面造成風險缺口。

陳浩濂表示，政府思路是推動Web3 和虛擬資產發展，為市場提供適切、合符比例的監管。﹙資料圖片﹚

致力締造便利的環境

立法會於去年12月通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，引入虛擬資產服務提供者發牌制度。為了預備發牌制度於今年6月生效，證監會已於2023年2月就發牌制度的建議監管規定展開公眾諮詢。

陳浩濂指出，有關監管框架已針對類似事件發生的風險採取預防措施，其中包括持牌虛擬資產交易所均需要遵守有關穩妥保管資產、財務穩健及避免利益衝突等規定。此外，持牌虛擬資產交易所除了需要定期向證監會呈交該交易所及其附屬公司的經審計帳目及財務資料外，證監會亦有進入其業務處所、視察和調查的權力及干預權力。

展望將來，陳浩濂稱，政府會致力締造便利的環境，按照國際標準緩減實際和潛在風險，適時訂出所需規管。由財政司司長領導的「虛擬資產發展專責小組」將會檢視香港虛擬資產業的情況、發展機會、監管需要及生態系統，以就如何促進行業的可持續和負責任發展作出建議。

香港數碼資產學會HKDAS的座談會邀請了 Web3 生態中多位代表在線下展開交流討論。﹙資料圖片﹚

另外， HKDAS 亦會發佈學會委托香港大學區塊鏈學會（Blockchain at HKU）進行的問卷調查報告結果，顯示散戶投資者支持新發牌制度，認為有助規範市場和保護投資者利益，但較為擔憂設定投資上限和僅允許散戶購買大型虛擬資產的限制。

報告亦指，散戶支持補償機制，認為有助降低交易風險，並願意轉向持牌交易所投資。