騰訊挫逾半成　累港股跌175點　中芯逆市揚逾5%

道指連升4日，惟納指仍處於弱勢。亞太區股市今早仍上揚，其中日本股市重上28000點。



【16:43】

港股低收，其中騰訊（0700）等科技股下跌，成為拖累大市圴元凶。不過今日交投相東淡靜，全日成交額不足1,100億元。

恒指20309點，跌175點，國指跌83點，報6866點，科指跌81點，報4166點，成交額為1,080億元。

騰訊今日挫5.1%，收市報357.2元，成交額達146.1億元。其他科技股同樣受壓，京東（9618）跌3.5%，美團（3690）跌3.3%，阿里（9988）跌3.3%，小米（1810）跌1.1%，百度（9888）跌0.9%。

內需及消費股亦低收，中升（0881）跌5.5%，海底撈（6862）跌3.8%，農夫山泉（9633）跌3.7%，潤啤（0291）跌2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌不足0.1%，渣打（2888）跌0.2%，友邦（1299）逆市升1.4%，保誠（2378）升1.2%，港交所（0388）跌1.3%。

內房及物管股延續上日升勢，潤地（1109）升2.4%，碧桂園（2007）升2.6%，碧桂園服務（6098）升3.2%。

此外中芯（0981）升5.5%，為今日表現最佳藍籌。

【15:22】

內地股市繼續個別發展，上證收市報3327點，升13點，深成收市報11883點，升6點，滬深300指數收市報4097點，跌2點，創業板指數收市報2429點，跌10點。

亞太區股市方面，日股升159點，收市報28082點，台股升19點，報15932點，韓股升2點，報2550點。

港股方面，恒指最新報20246點，跌238點，國指跌106點，報6843點，科指跌101點，報4146點。

【13:46】

港股跌幅於午後擴大，恒指最新報20342點，跌142點，國指跌69點，報6880點，科指跌69點，報4178點。

騰訊（0700）失守360元，最新報358.6元，瀉4.8%，中升（0881）跌4.9%，農夫山泉（9633）跌3.9%。

【12:27】

騰訊（0700）等科技股表現疲弱，拖累港股今早跌逾百點。

恒指中午收市報20363點，跌121點，國指跌54點，報6895點，科指跌46點，報4201點，成交額為548億元。

科技股受壓，騰訊半日跌3.7%，報362.2元，百度（9888）跌1.8%，阿里（9988）跌2.1%，美團（3690）跌2.7%，小米（1810）跌1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%，友邦（1299）升0.9%，保誠（2378）升0.9%，中銀（2388）跌0.9%。

其他股份方面，汽車銷售商中升（0881）跌4.3%，比亞迪（1211）跌1.9%。

內房股續上揚，碧桂園（2007）升0.9%，龍湖（0960）飆逾6%，潤地（1109）跌2.9%。

【10:18】

港股跌幅擴大，恒指最新報20354點，跌130點，國指跌52點，報6897點，科指跌54點，報4193點。

騰訊（0700）跌3.6%，京東（9618）跌3.3%，百度（9888）跌1.6%，阿里（9988）跌2.7%。

【09:26】

恒指最新報20481點，低開3點，國指低開4點，報6945點，科指低開7點，報4240點。

阿里（9988）低開1.7%，騰訊（0700）低開1.5%，美團（3690）低開0.4%。

銀行股方面，滙豐（0005）低開0.2%，港交所（0388）平開。

至於醫藥股，藥明生物（2269）高開0.7%，藥明康德（2359）平開。

內房股延續上日升勢，碧桂園（2007）創1個月新高，報2.38元，高開1.7%，龍湖（0960）高開1.1%。