會計師公會﹕流失率達3成要搶人才　未見內地企業減少聘「Big 4」

本港面對人才流失壓力，會計師行業去年整體流失率高達30%，會計師公會會長方蘊萱最新透露，今年情況仍未見明顯改變，流失率仍達30%，因此公會亦會積極搶人才。她透露，公會今年重點工作之一，是加強對新一代的培育，除了如往常和大學合作之外，更希望加強和中學及專上院校聯繫。同時，公會正探討對專業資格課程（QP）進行改革，包括可能將非執業會計師工作要求的年期縮減至2年，從而增加會計師供應。



工作經驗要求研降至2年

她指出，現時會計師公會專業資格課程，要求考生需要有3年相關工作經驗，才可以成為會計師。現正探討是否可以將門檻降至2年。因為目前與香港有互認協議的全球會計聯盟（GAA）成員地，也非每個地區都要求取得會計師資格人士須有3年經驗，因此認為有條件放寬。不過，她補充降低會計師工作門檻的探討尚在進行之中，期望今年底可有較明確方向。

內地企業注重國際化 仍傾向聘國際行

早前有市場消息傳出，中國政府要求國有企業逐漸停止聘用「Big 4」四大國際會計師事務所，即羅兵咸永道、安永、畢馬威和德勤，目的是維護數據安全。方蘊萱指出，難評傳言真偽，不過據她觀察，現時未見到內地國企，減少聘用「Big 4」的情況發生。她認為內地企業亦注重國際化，部份企業亦有在海外各國上市，它們都傾向聘用國際會計公司，期望和國際準則接軌。

對於中國政府將企業數據安全視為國家安全，對會計師的審計工作會否有影響，她認為中國政府一向重視數據安全，問題的關鍵在於，相關企業的會計底稿的存放地點，只要資料是存放在國內，並不擔心數據外洩的問題。

另一方面，香港與英格蘭及威爾斯、蘇格蘭、加拿大、澳洲及紐西蘭等地，一向有互認會計師資格安排。不過去年互認安排續期僅一年。方蘊萱指，GAA續期檢視工作將在未來數月進行，料延長協議將於年內完成簽署。