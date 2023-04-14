日本政府批准大阪興建賭場　冀2029年第四季開業

日本政府已批准大阪興建賭場計劃。日本首相岸田文雄表示，政府批准了在大阪興建賭場度假村的項目。



據大阪的計劃，這個度假村將建在夢洲（Yumeshima）人工島上，初始成本為1.8萬億日圓（1,067億元）。岸田文雄今日主持會議，就計劃聽取觀光廳專家組審視報告。

專家組認為，在經營者財務穩定性、地區經濟效益，以及打擊賭博成癮措施等，由大阪府及大阪市提出的發展計劃能滿足既定條件，岸田宣布批准有關計劃，是日本政府首度批准興建賭場度假區。

岸田文雄說:「繼2025年大阪關西世博會後，這項發展計劃將對關西圈及日本的發展帶來貢獻，期待度假區成為向世界展現日本魅力的觀光地點。」

岸田文雄指出，力爭在2029年秋冬開業，年收入目標5,200億日圓（折合約308億港元），主要來自博彩業，冀每年吸引600萬名國際遊客及1,400萬日本國內遊客。

金沙中國稱會在日本開賭前作準備

對於日本將有賭場落成，外界關注澳門博彩業會否受影響。金沙中國（1928）總裁王英偉接受傳媒訪問時指出，澳門擁有集群效應，有多間賭場聚集，很容易獲得遊客考慮，又指出內地旅客前往澳門較方便，香港旅客亦佔一個大比例，始終前往日本需要一個較長假期。

他亦指出旗下業務會在日本當地有賭場開業前做好部署，目前尚有6至7年時準備，改善設施，興建更多具吸引力的地標，又指出澳門6大博企已承諾在未來10年投資逾千億澳門元。