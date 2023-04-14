證監會︰支持港交所就氣候相關滙報規定展開諮詢

證監會宣布，支持聯交所今天﹙14日﹚就適用於香港上市公司的建議氣候相關匯報規定展開公眾諮詢。是次諮詢是香港邁向與國際可持續準則理事會（International Sustainability Standards Board，簡稱ISSB）擬發布的氣候相關匯報準則的全球性基準對接的重要一步。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港及早採納氣候相關的企業匯報規定，將能鞏固本港作為區內及全球領先綠色和可持續金融中心的地位。「我們一直與聯交所緊密合作，採取平衡的方針，目標是為上市公司提供恰當的靈活性，並同時推動向投資者作出適切、一致及可資比較的信息披露。」

聯交所的建議參考了ISSB發布的可持續相關披露徵求意見稿及其進一步的考量決定，不單與氣候相關財務披露工作小組（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures，簡稱TCFD）的建議一致，亦與綠色和可持續金融跨機構督導小組要求有關披露須在2025年或之前遵從TCFD建議的目標一致。督導小組是由證監會和香港金融管理局（金管局）共同領導。

證監會鼓勵相關人士在2023年7月14日或之前向聯交所提交意見。