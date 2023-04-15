張國鈞︰以科技創新驅動香港高質量發展

特區政府去年10月發表的《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，帶動行業加速發展。其中，高諾國際加速器於今年初成立Web3Hub，其全球加速計劃及生態基金啟動儀式昨﹙14日)舉行。

律政司副司長張國鈞致辭時表示，Web3Hub為本地及國際Web3 企業提供先進設施和全方位支援，推動香港成為全球領先的Web 3 樞紐。國家「十四五」規劃和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》確立香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的定位。律政司支持一邦國際網上仲調中心 (eBRAM) 籌建網上爭議解決平台，讓身處全球任何角落的人都可透過網上促成交易和解決爭議。展望將來，香港要更好發揮「一國兩制」的獨特優勢，把握內地龐大市場，以科技創新驅動香港的高質量發展，同時吸引海內外人才、資金和其他資源，造就相互更好發展。」

律政司副司長張國鈞表示，以科技創新驅動香港的高質量發展。﹙資料圖片﹚

發起Web3Hub全球加速計劃和生能基金的立法會議員吳傑莊表示，Web3Hub 全球加速計劃及生態基金的啟動，印證著政府推動Web3.0產業的成功，也讓Web3.0業界通過專業的培訓及市場化的投資運作，推動香港成為Web3.0全球中心的角色。「我這次發起加速計劃及生態基金，希望達到產業、科技、青年共同發展，推動由治及興的香港發展。」

G-Rocket高諾國際加速器及Web3Hub行政總裁黃俊瑯介紹相關計劃提到，自Web3Hub成立以來，兩個月間吸引了超過350個企業在平台登記落地香港，預計能夠為香港創造1000個就業職位。另外，總額一千萬美元的加速計劃，由即日起接受全球申請，獲得評審的項目將會獲得一萬美元的財政激勵及三個月加速計劃，扶持具競爭力的企業在香港落地。同時，亦正式發起總額一億美元的Web3Hub生態基金，投資來自全球的Web3.0企業，通過資本投資推動行業發展。