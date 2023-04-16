繼上市十八金銀銅人後　周董背後發功　為文化上創新搞作｜刁佬

近年香港上市公司質素參差，唔係回歸中概股，就係十八仝人（18章 A、B及C，礦業股、無盈利的科企及生物科創），已經好耐未見有間似樣的實業股。周杰倫下月即將到香港開演唱會，香港人對演唱會不嬲如餓鬼搶食，門票自然一掃而空，同時亦正值周董阿媽葉惠美有份創辦的巨星傳奇通過港交所上市聆訊，同樣在下月上市，周董真係揀好時間來港吸金。

好多傳媒用周杰倫概念股形容巨星傳奇，巨星傳奇業務營運包括產品開發、IP創造及營運、營銷及推廣等多個方面。以收入來看，2022年新零售佔比為62.8%，IP創造及營運為30.2%，乍看周董對集團的影響力不是那麼大。不過細看佔比最多的健康管理產品銷售，其中銷售額最高的魔胴咖啡，盒上就是周董的卡通版，周杰倫對巨星傳奇的業務及產品影響力不言而喻。

集團在2019年健康管理產品中只有魔胴咖啡一項，到2020年後才開始多元化。據港交所文件顯示，巨星傳奇於2021年9月底第一次遞表，2022年3月及10月為第二及第三次，計及今次已是第四次，相信上市團隊在這兩年極力調整及鋪排。

巨星傳奇於2017年成立，4名創辦人分別為楊峻榮、葉惠美、馬心婷、陳中，周董沒有直接持有巨星傳奇股份，但母親葉惠美及其餘三人被視為公司控股股東及一致行動人士，葉惠美與周杰倫藝人經紀公司董事楊峻榮各持50%的Legend Key，持有巨星傳奇上市前27.63%股權，連同一致行動人士的持股，總共為64.5%。

全盛時期的周杰倫，多首名曲均為方文山填詞，巨星傳奇的首席文化官正是方文山。整間公司的產品、管理層及班底，處處滲透周董無微不至的影響力。過往聯交所不太歡迎這種命運繫於一人的公司上市，看來凡事總有例外。

多年前大衛寶兒(David Bowie)曾想把自己的版權稅及IP上市，但是被倫敦交易所拒絕。後來於1997年大衛寶兒推出「Bowie Bonds」，被視為創新金融產品，債券年期10年，債息7.9厘，抵押的資產為大衛寶兒的25張唱片，合共287首歌的未來收入，十年後歌曲收入歸回大衛寶兒所有，債券總值5,500萬美元。

今天很多人已忘了誰是大衛寶兒，在冷戰期間，他的歌曲《英雄》被視為東德、西德的「地下國歌」。曾經叱吒亦敵不過流行文化的短暫，今天的周董金融創新上做到前人做不到的事，鼓舞了很多文化人，當然包括刁佬，《刁佬正傳III》即將推出，希望各位讀者買多啲刁佬的書及周邊產品，令刁佬可以傚法周董上市。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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