共創明Teen｜辦「師友同行」活動　曾安業︰續為本地青年議題努力

政府去年10月展開「共創明『Teen』計劃」，協助初中生擺脫跨代貧窮，該計劃獲不少商界支持，開支由來自社會各界約1.4億元的捐款全數資助。

其中，鄭氏家族投資旗艦周大福企業旗下慈善平台CTFE Social Solutions ﹙周大福企業社會方案﹚為「共創明『Teen』計劃」最主要的捐款機構，該平台今日﹙16日﹚為「共創明『Teen』計劃」學員在香港會議展覽中心舉辦「師友同行．成就『鼓』舞人生」活動。

活動獲得政務司司長陳國基出席支持並擔任主禮嘉賓。﹙資料圖片﹚

陳國基︰望學員建立正向人生觀

活動獲得政務司司長陳國基出席支持並擔任主禮嘉賓，同時邀得藝人鄭裕玲與在場500位學員、友師分享自身奮鬥經歷及不斷學習的重要性。為鼓勵學員積極學習，活動邀請到音樂人陳杰即場教授演奏非洲鼓的基本技巧，並以其上網自學非洲鼓的經驗，勉勵同學多善用網上資源自主學習，利用科技和創意突破環境限制，達成個人學習目標。

陳國基出席活動後分享稱，很高興「共創明『Teen』計劃」推出至今超過半年，各合作夥伴及參與友師為學員提供的指導，並帶來不同種類的活動，令學員開闊眼界。「今日的活動很有意義，希望學員能在鄭裕玲小姐的分享中獲得啟發，從而建立正向人生觀，為自己未來定下積極目標。」

CTFE Social Solutions創辦人兼董事曾安業與鄭裕玲進行對談，分享個人成功之道。﹙資料圖片﹚

曾安業︰助基層青年向上流需長時間努力

活動上，CTFE Social Solutions創辦人兼董事曾安業與鄭裕玲進行對談，與出席學員分享其透過不斷努力在演藝圈中突圍而出的經歷，並剖白如何透過不斷學習新知識來克服演藝路上的挑戰，把握新的機會，同時希望以此鼓勵大家勇於面對逆境，積極思考自己的未來。大會同時邀請到自學樂器及廣東話的音樂人陳杰來到現場，即席教導學員非洲鼓，以節奏澎湃的音樂為大家注入正能量，鼓勵大家每日走一小步，成就「鼓」舞人生。

曾安業指出，作為「共創明『Teen』計劃」的策略夥伴，CTFE Social Solutions希望舉辦一個集互動及分享的活動，藉鄭裕玲及陳杰的個人經歷告訴學員，不論是語言、樂器、抑或任何知識及技能，在這個資訊發達的年代，都可以上網自主學習，只要持之以恆地每日走一小步，大家都可以成就屬於自己的Big Impact！

他補充，自己深明助基層青年向上流是需要長時間的努力，因此CTFE Social Solutions會繼續支持政府相關的工作，同時亦會透過與不同界別夥伴合作，為本地青年議題努力，積極為下一代帶來更美好的將來。