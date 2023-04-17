傳SEGA收購Angry birds開發商　作價78億元　交易最快下周完成

《華爾街日報》引述消息報道，日本遊戲大廠SEGA擬以10億美元（約78億港元）收購《Angry birds（憤怒鳥）》開發商Rovio Entertainment，交易最快下周完成。



Rovio於今年2月透露，正與多間潛在買家接觸，以尋求出售的可能性，隨後傳出以色列開發商Playtika以7.3億美元洽談的消息，惟雙方上月宣布交易失敗。

報道指，2003年成立的遊戲開發商Rovio在2009年推出手機遊戲《Angry birds》一炮而紅，並成為全球首個10億下載量的手機遊戲；截至2022年底，Rovio旗下遊戲累計下載量超過50億次。

Angry Bird除有遊戲外，亦推出電影。（電影劇照）

推出多項周邊產品

除了推出續作外，《Angry birds》亦推出其他周邊商品、主題樂園等，並有其他衍生作品，包括電視動畫、電影等，可惜高人氣無法維持；Rovio在2014年宣布收入減少要被迫裁員。

報道指，SEGA仍願意在Rovio花費數億美元收購，不免令外界訝異，但意味著SEGA應看到《Angry birds》和Rovio的價值，或許可以期待這個IP捲土重來。