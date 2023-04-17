東亞銀行料今年香港經濟增長5%　予恒指6個月目標23500點

東亞銀行經濟研究部指出香港經濟首季已回復增長，其中旅遊相關的商業及投資活動將成為今年香港經濟增長動力；又預料今年香港經濟增長約5%，較去年收縮3.5%的表現大為改善。



東亞銀行經濟研究部又指出，在中港經濟好轉情況下，住宅市場情緒改善，地產市場呈觸回穩。而最新的財政預算案已調整買樓稅階，或加快買家入市步伐，料2023年樓市有望企穩。

該行予恒指6個目標為23500點，較現價有15%升幅。由於去年第4季企業盈利表現，市場人士亦擔心科企或重新增加資本投放及開支，因此市場對企業盈利上調空間不算進取。

不過該行指出內地經濟重啟速度較預期快，或為中資企業業績重拾增長。3月外圍環境雖不穩，該行相信只要能避免骨牌式倒塌的全豉系統性風險，應無礙內地經濟復蘇。同時去年首季較但基數，預料與內地經濟周期敏感度較高的板塊如內銀﹑內房﹑工業及非必要消費與原材料股，在上月營運或有驚喜。

該行亦指出，港股市場表現好壞既視乎中港宏觀經濟及企業盈利表現，資金流動性及估值水平亦為關鍵因素。隨中資股在恒指成份比例增加，人民幣走勢與恒指表現關係密切。因此當美債息回落及刺激人民幣轉強，或創造出港股更佳投資前景。