五一將至　高盛﹕個別酒店房價高達7000元　料賭股估值可迎來重估

高盛發表報告，指出據根海外經濟未來數季旅行及博彩需求會持續高於疫情水平，但投資者對於博彩收益的復蘇則存在分歧，部份擔心若無中介人對賭股的影響，同時內地樓市疲弱對財富增長亦會帶來影響。



高盛表示對賭股前景持正面態度，預料年底時中場賭收可回復至疫情前水平，在2024年可超越疫情前，相當益疫情前賭收的110%。

高盛指出3大因素支持該行對濠賭股的樂觀看法﹕該行宏觀經濟團隊對內地經濟前景持正面看法，預料在房地產活動及勞工市場復蘇，加上消費信心加強帶動下，今年經濟增長可達6%。內地經過3年封城後，積壓需求龐大。澳門交通運輸基建及酒店房容量逐步增加下，預料未來2至3個月可解決外勞配額問題。

高盛又指出濠賭股將迎來估值重估。隨著五一勞動節將至，澳門中場及非博彩收入料會增加，其中攜程旗下Trip.com於五一假期的預訂已恢復至2019年水平，半數賭場酒店的房間已爆滿，房價更高達3,000至7,000元。預料隨著五一假期將至，酒店房間預訂數目會進一步上升。該行又指出疫情前，五一假期期間賭收較平常高出30至40%。若重演則意味屆時日均賭收可達5.2至5.6億澳門元。

高盛指出從成本結構分析，即使失去中介只要中場賭收較疫情前高出5%，濠賭股的除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）仍可以回復至疫前水平，預料行業首季EBITDA為10億美元，即2019年時的40%。該行將銀娛（0027）澳博（0880）及新濠博亞列入確信買入名單內。

該行最新將銀娛目標價升至72.1元﹑美高梅中國（2282）目標價升至12.4元。