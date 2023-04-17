金發局與盧森堡金融推廣署簽MOU　加強兩地合作

金發局與盧森堡金融推廣署已於今天（17日）簽署諒解備忘錄，以加強兩地合作關係。



此諒解備忘錄由金發局行政總監區景麟與盧森堡金融推廣署秘書長Lynn Robbreckx（代表盧森堡金融推廣署首席執行官Nicolas Mackel）簽署，就促進香港與盧森堡作為國際金融中心的發展和繁榮提供了框架，並推動雙方就多個範疇上的合作發揮更大的協同效應。

金發局主席李律仁表示 :「今次與盧森堡金融推廣署簽署備忘錄，標誌著金發局在推動香港金融服務業發展，以及在香港與盧森堡之間建立穩固的夥伴關係方面，又邁出了重要的一步。透過雙方合作，我們相信將為兩地在吸引人才、可持續金融、金融科技等方面帶來新機遇。」

盧森堡金融推廣署首席執行官Nicolas Mackel補充:「我們很高興與金發局合作，透過交流實務守則與知識來推動金融服務業發展。該備忘錄將進一步加強雙方的夥伴關係；同時深化我們於多個領域上的合作，當中包括拓展專業知識、舉辦市場推廣活動、交流行業趨勢及監管發展等。」

金發局和盧森堡金融推廣署皆為世界國際金融中心聯盟的會員。金發局自2019 年10 月加入聯盟後，持續參與聯盟的相關活動，並致力讓其他聯盟成員了解香港金融服務業的發展情況。