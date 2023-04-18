許正宇繼續訪問倫敦　宣傳香港︰唯一一個兼享中國和全球優勢之地

財經事務及庫務局局長許正宇昨日（倫敦時間4月17日）出席在倫敦金融城舉行的2023創新金融全球峰會。

許正宇在創新金融全球峰會出席題為「香港透過發展虛擬資產和『第三代互聯網』業務，崛起成為新世代國際金融中心的藍圖」的爐邊對話。 他指出，香港一直對全球從事虛擬資產業務的創新人員抱持開放和共融的態度，而去年十月發布的有關香港虛擬資產發展的政策宣言，可以為促進虛擬資產行業可持續和負責任地發展提供有利環境。他並介紹香港最新的立法工作，為虛擬資產服務提供者制定發牌制度，根據該制度，持牌交易所必須遵守打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的要求，以及關於投資者保護的監管要求。

為加快Web3生態系統的發展，許正宇表示，香港特別行政區政府在二○二三至二四年度《財政預算案》中已預留了5,000萬港元，用於舉辦大型國際會議和盛事，促進業界和企業瞭解Web3的前沿發展，並推動跨界別業務合作。

另外，昨日，許正宇會見了英國Z/Yen集團董事長Michael Mainelli教授和英國Z/Yen集團行政總裁Mike Wardle。許正宇歡迎該集團多年來在《全球金融中心指數》報告中持續肯定香港作為全球領先金融中心的優勢，並表示香港會繼續聽取意見，推進改革，以強化香港的資本市場。

許正宇並會見了英仕曼集團首席執行官Luke Ellis。英仕曼集團是一家活躍於全球投資市場的公司，為其環球客戶管理約1,400億美元的資金。許正宇在會面中指出，香港是世界上唯一一個兼享中國和全球優勢的地方，這個獨一無二的特點，令香港成為內地通往世界金融市場和接觸環球投資者的門戶。

許正宇將於周二繼續訪問英國倫敦的行程。

2023創新金融全球峰會為期兩天，投資推廣署是今年的主要支持機構之一，歡迎來自世界各地金融服務和金融科技生態圈的約2,000名參與者，一起探討業界當前和未來面對的關鍵事宜。