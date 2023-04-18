中國首季GDP增長加快至4.5%　高於市場預期

中國公布第一季GDP增長加快至4.5%，高於市場預期的4%，較去年第四季疫情期間的2.9% GDP增長明顯加快。全國規模以上工業增加值按年增長3%，比上年四季度加快0.3個百分點，不過略低於市場預期的3.5%。



首季社會消費品零售總額114,922億元，按年增長5.8%，高於市場預期的3.7%，(上年四季度為下降2.7%)。當中，城鎮消費品零售額99,664億元，增長5.7%；鄉村消費品零售額15,258億元，增長6.2%。

按消費類型分，商品零售102,786億元，增長4.9%；餐飲收入12,136億元，增長13.9%。基本生活類商品銷售良好，限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、糧油食品類商品零售額分別增長9%、7.5%。升級類商品銷售大幅增長，限額以上單位金銀珠寶類、書報雜誌類商品零售額分別增長13.6%、13.4%。

全國網上零售額32,863億元，增長8.6%。其中，實物商品網上零售額27,835億元，增長7.3%，佔社會消費品零售總額的比重為24.2%。

社會消費品零售額按年增10.6%

單計3月份，社會消費品零售總額按年增長10.6%，比1-2月份加快7.1個百分點；按月增長0.15%。

全國固定資產投資（不含農戶）107,282億元，按年增長5.1%。房地產方面，房地產開發投資下降5.8%。全國商品房銷售面積29,946萬平方米，下降1.8%；商品房銷售額30,545億元，增長4.1%。

一季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.5%，比上年四季度下降0.1個百分點。3月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.3個百分點，低於市場預期的5.5%。

全國居民人均可支配收入10,870元，按年名義增長5.1%，比上年全年加快0.1個百分點；扣除價格因素實際增長3.8%。