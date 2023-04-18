JUMPSTARTER 2023獎金加碼　設100萬港元現金獎及500萬美元投資額

不少初創企業旨在利用創新科技，應對社會各方面挑戰和痛點，冀為社會發展帶來更多可能性。今年在滙豐香港冠名贊助下，阿里巴巴香港創業者基金舉辦第6屆JUMPSTARTER 2023環球創業比賽（下稱JUMPSTARTER 2023）。鑒於過往入圍的參賽企業質素甚高，故今年比賽獎金加碼，入圍30強的初創隊伍將有機會獲得投資評估，並瓜分最多合共500萬美元（約3,924萬港元）的投資額，比賽還為冠軍及其他獎項增設合共100萬港元的現金獎。此外，今屆亦新增生物科技/生命科學、工業4.0和Web 3.0，合共8大範疇，冀發掘更多有潛力的初創企業。



JUMPSTARTER 2023由即日起至2023年5月14日接受報名。100強通過評判團評分甄選後將於6月下旬進行比賽，30強隊伍將於9月公布，並晉級參與11月在香港舉行的總決賽。基金早前更於香港、廣州、深圳、珠海、新加坡和越南舉行實體交流會，吸引過千名初創企業或對比賽感興趣的人士參與。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪喜言：「透過JUMPSTARTER環球創業比賽這個平台，我們可以共同發掘和培育更多有潛力的初創企業。我們誠邀全世界創新及可持續發展的初創團隊參加。」

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示：「滙豐連續第5年與阿里巴巴香港創業者基金合作，透過JUMPSTARTER發掘有潛質的初創企業，支持他們將意念轉化成具影響力的創新成果。創科已經成為全球各地尋求高質量、可持續發展的核心動力，而科研成果要商品化，特別需要投入資金。政府近年有不少資助計劃，同時銀行業界亦積極配合，為成長型公司提供融資支持。以滙豐為例，我們自2019年已為大灣區內高速成長新經濟創科企業，預留信貸額，以提供融資支持，更推動大灣區內產業融合發展。」

JUMPSTARTER 2023環球創業比賽的線下簡介日暌違數年再度舉行，多位不同界別的專業人士紛紛到場跟有意參賽的人士分享經驗。

早前JUMPSTARTER 2023在香港舉行交流會，邀請萬想科技聯合創辦人兼行政總裁劉劍鋒（右起）、有光科技聯合創始人兼首席執行官溫豪夫、Dayta AI聯合創辦人兼行政總裁屠厚鈞、六脈資本合夥人李世康擔任分享嘉賓，並由戈壁投資首席運營官兼董事總經理程振東（左一）擔任主持。

獎金、獎項雙雙增加 入圍30強有機會獲投資評估

周駱美琪指出，今屆最吸引之處在於獎金增加，基金留意到過去入圍的參賽企業質素甚高，因此今年入圍30強的初創隊伍將有機會獲得投資評估，而這些被評估的初創將有機會獲得最多合共500萬美元的投資額。此外，賽事亦增加合共100萬港元的現金獎予表現優異的隊伍，包括30萬港元的冠軍獎金、以及創新企業獎、社會影響力獎項、環境保護影響力獎項、女性創業家獎項和Web 3.0 創新獎項等。

此外，JUMPSTARTER 2023亦特別將參賽資格擴大至尚在構思或成長階段、至今募資未達2,000萬美元的初創公司，並繼續歡迎任何開業少於5年、有意在香港或大灣區內其他城市發展的企業參賽。今屆更特別新增專為首5名概念期初創而設之特別獎勵，包括提供為期3個月的專業指導，如改善商業模式、改進經營策略及提升滙報技巧等。獎勵由Anima Ventures提供，希望藉此為初創建立Venture-Building的機會，協助建立豐富的人際網絡。

新增3大範疇 共8大範疇廣納有能之士

JUMPSTARTER 2023 環球創業比賽一直持續審視行業最新發展趨勢，因此今年比賽亦進一步擴大機制，同時亦與阿里雲合作，作為是次比賽的雲技術合作夥伴。除了繼續涵蓋可持續發展、醫療保健、金融科技、藝術科技、先進科技/人工智能及數據/機械人技術等範疇外，今年特別新增生物科技/生命科學、工業4.0和Web 3.0，合共8大範疇。同時，賽事鼓勵參賽單位以聯合國提出的「可持續發展目標」（SDGs）為業務方向，希望企業在發展的初始階段便將社會責任融入業務之中。

JUMPSTARTER 2023在原有的醫療保健、先進科技、金融科技、藝術科技和可持續發展之外，再新增生物科技/生命科學、工業4.0和 Web 3.0，合共組成8大範疇。

作為今年比賽的合作夥伴，晶苑國際集團行政總裁兼執行董事羅正亮指出，JUMPSTARTER是一個非常難得的平台，讓市場了解到對未來發展至關重要的新想法和技術，如工業4.0、可持續性、人工智能和機械人技術。他亦補充道：「透過積極參與JUMPSTARTER，我們與眾多初創企業進行了深入接觸，探索潛在的技術和產品合作，同時與其他企業和風險投資者建立良好的關係。我們對今年的工業4.0主題都感到非常興奮。」

香港、廣東分工合作 一眾業界領袖看好大灣區成創科新地段

方嘯表示隨著大灣區城市之間的互聯互通迅速提升，香港在創科優勢上更可善用大灣區內地城市的生產優勢和龐大市場：「『0至100』的說法就是香港負責0至1的產品概念，1至100的商品化及生產過程就交給廣東，這樣便可以大大加快科研成果商品化的速度和提升商品價值，讓各城市互補實現雙贏。」

於2020年勝出JUMPSTARTER的有光科技創始人兼首席執行官溫豪夫坦言比賽勝出令他們與滙豐及其他機構建立聯繫，顯示了他們的技術在監管合規方面的發展潛力：「合規能保障投資者的利益，具有重大的社會價值。儘管受到疫情所帶來的挑戰，我們過去3年仍每年保持2至3倍的增長，並且正在擴展到新加坡市場。」

JUMPSTARTER 2023於4月3日在新加坡舉行交流會。

JUMPSTARTER 2023於3月28日在深圳舉行交流會。

QuantumTX於去年的JUMPSTARTER成功打入10強，其首席執行官Ivan Goh就建議參賽者在準備時，要了解你所演講的對象及你所預設的期望：「你可運用這個機會，把市場假設拋出來讓經驗豐富的專家評委來評估及審查，並對他們的意見持開放的態度，這將有助你形成最佳的商業決策。」

JUMPSTARTER 2023的報名日期由即日起至5月14日，周駱美琪特別提到：「今年11月除了有JUMPSTARTER 2023的總決賽外，我們也將舉辦創科藝術盛事Tech By The Harbour，打造香港成為創新、創科及創業城市。」

有關詳情和報名方法，請即瀏覽：www.jumpstarter.hk/tc以獲取更多資訊。

「JUMPSTARTER 2023」時間表

報名日期：即日起至5月14日

公布100強名單：2023年6月2日

初賽：2023年6月26日至30日

盡職調查：2023年7月至8月

公布30強名單：2023年9月8日

總決賽：2023年11月

（資料及相片由客戶提供）