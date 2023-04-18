螞蟻罰款據報由78億元降至54.6億元　料罰單未來數月公布

阿里（9988）旗下的螞蟻被內地監管機構的罰款金額，據報由原來的10億美元（約78億元）降至約7億美元（約54.6億元）。《路透》引述3名消息人士指出，罰單的措施或有所軟化，從而結束對平台企業的整改。



螞蟻原定於2020年11月初於內地及香港上市，可是在掛牌前夕被叫停，其後進行連串整改，包括對螞蟻重慶消費金融進行增資至185億元人民幣。據2名了解情況的消息人士指出，內地監管機構對螞蟻的罰款仍在準備中，預料在未來數月公布；又指出落實罰款後或有助螞蟻獲取金融控股牌照，及重啟上市舖路。

《路透》去年11月曾報道，內地監管機構計劃對螞蟻罰款10億元人民幣，而罰款主要集中於螞蟻涉嫌「資本無序擴張」的違規行為，及在合規之外進行非核心業務野蠻生長帶來的金融風險。

罰款名目或涉合規外的業務營運

消息人士指出在最近數個月，監管部門有意將罰款金額較原來金額下調，因為內地希望增加民營企業家信心。鑑於公司業務規模及對行業的重要性，降低罰款有助減少對螞蟻及更廣泛的金融科技的負面影響。

其中1名消息人士指出，監管機構至少從今年1月起便考慮降低罰款金額，並一直與公司就此進行非正式溝通。不過消息人士強調罰款數尚未最終確定，可能仍會發生發化。

2消息人士指出，除了降低罰款外，對於螞蟻集團罰款名目或將涉及金融風險﹑合規外的業務營運。