滙控下月AGM前夕　平安提5點擔憂　倡獅王總部設於香港並獨立上市

滙豐控股(0005)將於今年5月5日倫敦時間上午11時正舉行股東周年大會（AGM），屆時也將討論涉分拆及派息兩項股東提呈決議案。平安資管董事長兼首席執行官黃勇最新發表關於滙控的原則和立場，建議從原來分拆方案調整爲戰略重組方案，並對滙控管理層對於方案看法提出反駁。

對滙豐提5點擔憂

黃勇指，隨著滙豐經營業績惡化、表現顯著落後合理同業對標組、對股息政策進行破壞性調整、市值持續下滑、對全球商業模式挑戰反應遲緩，平安資管日益感到擔憂。

具體而言，平安資管對滙豐五個方面深感擔憂，包括滙豐絕對業績的改善主要得益於加息周期，然而加息已逐步見頂；儘管絕對業績有所改善，滙豐控股和滙豐亞洲業績仍大幅落後同業；滙豐管理層設定的RoTE及成本目標不夠充分；滙豐管理層未能從根本上解決關鍵業務模式面臨的挑戰；滙豐將滙豐亞洲的分紅與所需資本，用以支持回報相對較低的非亞洲業務。

平安資管對滙豐五個方面深感擔憂。﹙資料圖片﹚

建議從原來分拆方案 調整爲戰略重組方案

黃勇又指，平安研究了部分股東提出的分拆方案，也認真聽取了滙豐及其它市場專業人士的反饋和意見，建議從原來的分拆方案(spin-off)調整爲戰略重組（strategic restructuring)方案。

他續稱，戰略重組方案完全可以解決滙豐的顧慮，包括但不限於環球價值、營運成本、法律障礙等問題。平安相信，推動滙豐亞洲業務戰略重組，將總部設於香港並獨立上市，將爲滙豐的所有股東帶來諸多收益，包括亞洲業務估值倍數重估釋放的巨大價值、RoTE的提升、成本協同效益（如結構性重組方案涉及市場內業務合併）以及資本減免效益。

黃勇又指，滙豐作爲任何部分分拆實體的主要控股股東，對確保全球業務協同所需的商業有效運作仍保持很強的影響力。滙豐亞洲可能會繼續使用與匯豐簽訂的服務協議下的現有業務系統，就如滙豐與恒生多年來的成功案例一樣。分拆亞洲業務後改善的營運情況，可能會抵消獨立公司職能帶來的額外成本

指滙豐管理層誇大了許多成本和風險

平安明言，無論是哪個方案，都堅持兩個原則：第一，滙豐仍是總部在亞洲的上市銀行的控股股東，以維持全球業務綫的協同效應；第二，都將爲滙豐股東帶來巨大收益，包括釋放價值、減少資本要求、提升長期效率、緩解地緣政治風險和重新定位競爭局勢。

平安續稱，滙豐拒絕參與有關方案的討論，僅與平安分享了評估結論。滙豐管理層只是簡單表示「結構性重組的提議將對價值産生重大破壞性影響」，闡述了一系列不能接受該提議的理由，基本不承認提議的任何優勢。

平安明言，滙豐管理層不僅拒絕承認提議的任何優勢，還誇大了許多成本和風險。