中電及港燈﹕浮式儲存再氣化裝置船　已停泊海上液化天然氣接收站

中華電力和港燈宣佈，早前抵港的浮式儲存再氣化裝置船已經完成相關檢查及入境手續， 並已於今天（18日）順利停泊於海上液化天然氣接收站，以配合接收站的最後整體調試。接收站預計於今年年中投入運作，令兩電可進一步增加低碳發電，支持香港實踐能源轉型。

中華電力總裁蔣東強表示：「中華電力自90年代初開始採取多元化的燃料策略，以確保供電可靠、燃料成本合理和符合環保效益。為配合政府的能源政策，我們於2020年起將燃氣發電比例大幅增加至約50%，天然氣可降低發電的碳強度，是支持香港於2050年前實現碳中和的一種過渡燃料。同時，我們在數年前已經開始規劃及展開海上液化天然氣接收站的建造工程，凸顯長遠規劃對能源業的重要性，並充分展現中華電力減低供電碳強度的決心，為香港的可持續發展作出重要貢獻。接收站投入運作後，將令燃料供應來源更多元、靈活及穩定，有助我們使用更多天然氣發電。」

港燈董事總經理尹志田：「港燈致力協助香港在2050年前全面達至碳中和，目前正逐步以天然氣取代燃煤發電，作為過渡性減碳措施。南丫發電廠新燃氣機組L11已於2022年投產，而另一台燃氣機組L12亦將於2024年初投入運作，屆時港燈的天然氣發電比例將由現時超過50% 進一步提升。當接收站落成啟用後，有助南丫發電廠取得更穩定的燃料供應，加強供電可靠性，並提升成本競爭力，對我們的客戶以至香港的可持續發展均有裨益。」

位於香港西南水域的海上液化天然氣接收站，是香港首項同類設施，由中華電力與港燈共同發展及興建，投產後，兩電聯營的香港液化天然氣接收站有限公司將會負責營運。項目的海上工程於2020年尾展開後，至今碼頭及海底輸氣管道工程已經完成，現正進行投產前的調試工作，預計接收站將於今年年中投入運作。