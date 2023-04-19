大昌行斥1.3億入股捷榮　持股達21%　有權提名兩非執董入局

捷榮國際控股(2119)公布，Hero Asia向中信股份(0267)旗下的大昌行出售公司21%股權，總代價約1.33億元。

Hero Asia由捷榮主席、執行董事兼行政總裁黃達堂直接全資擁有，出售事項完成後，他的持股由71.41%降至50.41%，仍為公司控股股東。

捷榮已獲進一步通知，根據買賣協議，只要大昌行持有公司已發行股本總額不少於20%，大昌行將不時有權提名兩名人士獲委任為董事會的非執行董事。

捷榮表示，展望未來，在不攤薄公司公眾股東股權的情況下，通過出售事項引入大昌行作為戰略投資者，相信此舉旨在利用大昌行集團的競爭優勢、廣泛的業務網絡及扎實的專業知識，加強及擴大集團在中國內地的業務基礎，從而提高集團的整體收入及盈利能力，為股東創造巨大價值。

集團亦將與大昌行探索進一步潛在戰略合作，包括但不限於成立合資企業的可能性。

大昌行為大昌行集團的附屬公司，為一家亞洲多元化消費品及汽車分銷企業，業務遍及13個亞洲國家和地區。其消費品業務包括食品、快速消費品、醫藥保健品、電器及生活用品的製造、零售及分銷，同時擁有覆蓋廣泛的物流網絡。其亦是大中華地區領先的汽車代理及分銷商，提供全面的汽車相關服務。