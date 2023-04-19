瑞銀上調中國今年GDP預測至5.7%　料無大規模消費刺激政策出台

中國第一季度經濟按年增長4.5%，超預期，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，考慮到消費和房地產活動推動一季度經濟復甦強於預期，將今年GDP增速預測由5.4%上調至5.7%。

汪濤指，考慮到一季度GDP增速超預期以及內需復蘇啟動，預計未來幾個月、包括在即將在4月召開的政治局會議上，政府可能保持宏觀政策積極支持的基調基本不變。如果到今年夏季或之後消費和房地產復蘇力度弱於預期，和/或出口大幅下跌，政府可能加大對基建投資等領域的支持力度。瑞銀預計政府可能將強調加大對勞動力市場支持的必要性，不過不太可能出台大規模消費刺激政策。

汪濤又稱，考慮到消費和房地產活動推動一季度經濟復蘇強於預期，將2023 年 GDP 增速預測上調至 5.7%（此前為5.4%）。此外，年初至今發達市場需求相對穩健、且一季度中國對新興市場出口同比大幅增長，意味著 2023年出口的跌幅也可能小於預期。二季度經濟環比折年增長勢頭可能放緩至4.5%左右，但由於去年基數較低，其同比增速可能達8%。

此外，考慮到一季度CPI較弱，瑞銀將2023 年全年CPI預測從此前的 2.5% 下調至 2%，並依然預計隨著經濟重啟，相關服務業價格將進一步上升、豬肉價格可能將在年中見底回暖，因此下半年CPI平均增速可能會逐步回升至2.5% 以上。