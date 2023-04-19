濠賭股當炒　中泰顏招駿稱現階段估值不算便宜　美高梅為首選

澳門旅遊及博彩業有復蘇跡象，更有當地酒店業界預料，即將到來的黃金周假期，首3日會出現酒店房間爆滿情況，濠賭股亦受到投資者追捧。對於濠賭股前景，中泰國際策略分析師顏招駿直言濠賭股估值重估情況早已發生，認為近期炒作與炒催化劑有關，可是目前行業對應2024年企業價值對除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為11倍。縱較歷史平均水平低，惟估值不算太便宜。他又預料未來一段時間，月均賭收介乎110至135億澳門元左右。



料今年賭收可達1526億澳門元

顏招駿預期未來2至3個月，澳門博彩業仍面對人手短缺問題，港澳兩地的航空交通離全面恢復仍需一段時間。同時內地房地產市場的負財富效應延續，預料未來數個月當地賭收會平穩向上而非大幅增長，月均賭收介乎110至135億澳門元，預料全年賭收可達到1,526億澳門元，為2019年的52.2%。當中中場賭收可回恢復至2019年的75.5%，貴賓廳收入可回復至2019年的25%。

他又預期明年澳門整體博彩收入為2,012億澳門元，為2019年的68.8%，其中中場賭收更達到2019年水平的105.2%，貴賓廳賭收可以回復27.6%。

在談及當地酒店客戶預訂情況時，他指出當地酒店房間預訂情況理想，房價上揚，加上今年炒作五一行情。預料銀河娛樂（0027）及新濠博亞在本季推出新酒店及設施，以搶佔市場佔有率。

顏拓駿指美高梅中國為首選股。

視美高梅中國為首選

在6大博企中，顏招駿指出視美高梅中國（2282）為首選，予目標價14.68元，評級為「買入」。他解釋美高梅中國獲分配的賭枱較目前增加35.9%或198張，是賭枱分配贏家。疫情前（2019年)，美高梅中國的博彩收入市占佔率僅9.5%，是市佔率最低的博企，主要由於場地規模較小，以及擁有最少數目的賭枱。不過，考慮到美高梅中國過往在每張中場賭枱有較高的營運效率（2019年澳門美高梅的日均中場賭枱收入是澳門主要娛樂場中位列第五），是次增加賭枱數目對公司未來的博彩收入帶來極大的提振，同時乘勢搶奪更多的市占率。

在賭牌競投的標書美高梅獲最高得分，相信母公司美高梅國際（MGM.US）在非博彩的優勢及品牌打造的經驗能夠幫助美高梅中國提高競爭力。考慮到公司估值對應24年9.4倍EV/EVIDTA，仍然低於行業水平，仍有好大修復空間。

其次是看好銀娛，予「增持」評級，目標價為61.75元。他認為銀河娛樂的復蘇動能較其他同業強，主因提供大量的非博彩元素及涵蓋低至高端旅客的酒店房間，更迎合闔家歡及被抑壓已久的旅遊需求；澳門銀河三四期與現有物業相連，具協同效應，爬坡時間較其他物業短及更具效率。同時會在今年第二季，有序推出包括銀河國際會議中心、銀河綜藝館及主要高端品牌並擁有450客房的澳門銀河萊佛士酒店。

至於永利（1128），則暫時持「中性」睇法。由於賭枱大幅減少，限制了生產力。同時公司無新酒店推出，有市佔率流失風險。但是由於永利針對高端客人，如果內地經濟復甦加快，物業EBITDA恢復速度會較快。

大阪疫准開賭場，最快2029年落成。

料日本開賭對澳門賭業未來數年影響有限

此外日本政府早前已批准大阪興建賭場，項目最快於面世。被問及會否對澳門博彩業帶來影響時，他指出最快2029年才開始提供服務，未來幾年不會對澳門有太大影響，但長期影響一定有，惟現在考慮這個因素屬言之尚早。

他指出日本是中國及香港旅客外遊主要目的地，2019年訪日旅客達3,188萬人次，其中來自內地有959萬人次，香港地區有229萬人次，合計佔37.2%。日本的基建很完善，亦有大量的非博彩設施，必然會增加訪日博彩旅客的留宿天數。再者，日本的博彩稅較澳門低，或會吸引一些原來在澳門的中介人，可能會轉向日本發展。