疫情大約三年　中小企百分百擔保貸款　批逾6萬申請涉1243億

商務及經濟發展局局長丘應樺書面答覆議員有關「中小企融資擔保計劃」下的「九成信貸擔保產品」和「百分百擔保特惠貸款」提問，他表示，稱截至3月底，兩項計劃共接獲約7.52萬宗申請，已批出約6.99萬宗申請，涉及貸款總金額逾1,406億元。

丘應樺稱，於截至3月底的約40個月間，共接獲約9,000宗九成擔保產品的申請，已批出約8,500宗申請，涉及貸款總金額約163億元。當中，共有1,084宗申請選擇了還息不還本安排，涉及的貸款金額約17億元。

於截至3月的約36個月間，共接獲約6.62萬宗百分百特別擔保產品的申請，已批出約6.14萬宗申請，涉及貸款總金額約1243億元。當中共有4.29萬宗申請選擇了還息不還本安排，涉及的貸款金額約885億元。

上述兩項擔保產品至今共有兩宗借款企業在還息不還本期間破產的個案，涉及貸款總額為800萬元。

自九成擔保產品及百分百特別擔保產品推出以來，「中小企融資擔保計劃」下的政府擔保承擔額已由原本1,000億元大幅增加至2,800億元。在顧及審慎運用公帑的考慮下，政府亦已多次推出優化措施，包括於2022年（9月和10月）兩度延長還息不還本安排至最長42個月，以減輕中小企業在疫情期間的還款壓力。