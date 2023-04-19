滙控︰考慮明年派特別息　平保建議嚴重影響集團環球業務策略成效

滙控（0005）下月舉行股東周年大會上，有小股東提出第17和18項決議案，涉及分拆及派息，平保（2318）旗下平安資管董事長兼首席執行官黃勇昨﹙18日﹚撰文稱，經仔細研究後，原則上支持這兩項議案，又建議把原本的分拆亞洲業務方案（spin-off），調整為戰略重組（strategic restructuring）方案，倡獅王總部設於香港並獨立上市。

滙豐最新回應稱，由平安提出、轉變滙豐亞太區業務結構的建議，會嚴重影響滙豐環球業務策略的成效，並且大大蠶食集團的收益、回報、股息及股東價值，損害滙豐獨有的環球業務的定位。因此，滙豐不能支持或向股東推薦這些由平安建議、涉及改變集團結構的方案。

滙豐董事會相信，應該集中執行目前已見成效的策略，相信這是最佳、且最穩妥於未來日子繼續提升股東價值的方法。因此，董事會建議股東投票反對第17和18項決議案。

該行又指，歡迎與所有股東展開友好、積極的對話，共同為提升可持續長遠價值而努力，又稱與平安於2022年至2023年間，就滙豐亞太區業務的結構方案進行了接近20次廣泛和高規格的會議，參與的人士包括集團主席、行政總裁及高級管理層，而雙方就多個事項上和而不同。

另外，滙豐預計，取決出售加拿大業務情況，將考慮在2024年派發每股0.21美元的特別股息。