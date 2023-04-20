美聯儲局褐皮書﹕經濟活動陷停滯　物價升幅放緩

美國聯儲局公布最新地區經濟報告，指出最近數周整體經濟活動大致保持不變，就業增長溫和，物價升幅放緩。



聯儲局於周三（19日）公布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，根據地區聯儲銀行官員於4月10日前﹑走訪12個地區的受訪者得出結論，大部份地區受訪者對未來增長預期大致不變，2個地區受訪者則認為經濟前景惡化。

報告指出受訪者預期輸入成本升勢有進一步放緩勢頭，但調整價格的頻率可能較此前高。

褐皮書被視為聯儲局官員5月議息前的重要參考。利率期貨數據顯示，交易商大致預期聯儲局5月將加息0.25厘。

紐約儲行行長﹕銀行業倒閉致信貸狀況收緊

另一方面，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯指出，美國銀行業倒閉事件後銀行業已經企穩，但近期壓力或使家庭及企業獲得信貸更具挑戰性。

他指出當地銀行系統穩健及具韌性，但是事態有可能導致家庭及企業信貸狀況收緊，支出亦受影響。現時去衡量有關影響程度及持續時間仍算尚早，將密切關注信貸環境的演變及其對經濟的潛在影響。

談及通脹走勢時，他表示對通脹回落至2%長期目標水平具有信心。縱使有跡象勞動力需求正在降溫，可是仍是非常緊張。