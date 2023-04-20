香港貿發局香港國際授權展實體回歸！匯聚全球550授權、品牌項目

授權業（Licensing）對大家來說可能有點新，但其實授權業涉及的產品及領域都好廣泛，當中包括玩具、電影、動畫、遊戲、出版及藝術等。於 4 月 19 至 21 日舉行的香港國際授權展正在灣仔會展 進行得如火如荼，作為亞洲授權業旗艦活動，在疫後重新以實體展覽回歸！除了實體展覽，參加者更可以利用線上的「商對易」（Click2Match）智能配對平台洽商。另外同場舉行嘅亞洲授權業會議，更雲集近30位國際授權業翹楚，探討環球授權業務市場概況、地點定位營銷、運動授權等熱門議題等。

攝影：鄭子峰



香港國際授權展：9個展館呈獻各地特色品牌

香港國際授權展吸引320 多間參展商，吸引世界各地的客戶了解詳情，場內人流不絕。

香港貿易發展局副總裁劉會平先生於會上致辭時表示樂見今年香港國際授權展及亞洲授權業會議實體回歸，讓來自世界各地的業界精英再次在活動上相聚洽談，創造商機。是次香港國際授權展成功吸引來自11個地區320 多家參展商，匯聚全球超過550個品牌及授權項目，包括全球頂尖授權商及授權代理商如CAA-GBG Global Brands Management Group、Medialink羚邦集團及Wildbrain CPLG等。現場設有9個展館，包括來自中國內地、澳門、印尼、日本、韓國、馬來西亞、泰國及台灣的展館，另外集合45間本地原創IP的「DLAB香港館」，繼續獲創意香港 (CreateHK) 鼎力支持，參展品牌包括柴犬工房、䬠微、MaLut Design及八蛋工作室等，展示本土創作力量。

(由左至右) 雅加達旅遊專業和創意經濟培訓中心組織負責人Mr Gumilar Ekajaya、中華人民共和國文化和旅遊部港澳臺辦副主任孔倫先生、香港貿易發展局副總裁劉會平先生、中華人民共和國香港特別行政區文化體育及旅遊局副局長劉震先生及國際授權業協會總裁Maura Regan女士一起出席是次香港國際授權展及亞洲授權業會議開幕儀式。

其中參展商之一的知識產權管理及品牌授權管理營運商Medialink羚邦集團主席趙小燕就表示：「我們十分高興再次回歸實體展，今次授權展吸引到不少來自東南亞、澳洲以至印度的客戶與我們直接交流，加上會展同時間正舉行不同的展覽，如香港禮品及贈品展及香港國際家用紡織品展等，吸引了更多不同類型的公司代表對授權產品產生興趣，感覺比過往更加熱鬧。」而另一本地參展商柴犬工房的負責人李頴欣亦同樣指闊別3年回歸實體展，好開心可以與不同客戶親身交流，另外她亦認同線上「商對易」（Click2Match）智能配對平台安排十分有用，「因為在實體展上，潛在的客戶可能未有時間行畢整個展覽，而在實體展覽結束後仍可進行線上智能配對，就如同把展覽在網上延伸，令參展商得到更多機會。」

知識產權管理及品牌授權管理營運商Medialink羚邦集團主席趙小燕表示公司旗下有超過200個IP，而全球授權業務保持增長，她希望更多香港的學生可以了解這個行業並投身發展。

本地參展商柴犬工房負責人李頴欣表示今次香港國際授權展實體回歸，配套、安排及人流都比過往更好，為公司帶來更多商機。

活動詳情：

香港貿發局香港國際授權展

日期： 4月19至21日

時間：上午10時 至下午6時

地點： 灣仔會展 Hall 1A

亞洲授權業會議：國際業內精英代表分享真知灼見

為了讓不同行業了解授權業最新趨勢，亞洲授權業會議雲集近30位國際授權業翹楚，探討環球授權業務市場概況、地點定位營銷、運動授權等熱門議題，其中專程由紐約飛來的國際授權業協會總裁Maura Regan 女士與授權及代理商 WildBrainCPLG亞太地區副總裁Ben Peace 先生及IMG亞洲授權高級副總裁Miki Yamamoto 女士亦將會一起就「環球授權業務市場概況」議題，跟大家一起分析於疫後環球授權業發展的關鍵因素。

另外「（運動授權）市場主導的品牌價值」議題就特別邀請到勝利體育事業股份有限公司（VICTOR）國際行銷協理周依風女士出席，其公司贊助世界排名前列的球員，如台灣女子羽毛球運動員戴資穎、馬來西亞男子羽毛球運動員李梓嘉等，他們都成功把不同的授權商品帶到運動場上比賽，對於利用知識產權（IP）擴大公司的業務，周女士表示：「早於2013年，公司當時推出『石墨烯』材料的進攻型羽球拍，石墨烯材料兼具科技感與力量性，與當時正要上映的超級英雄「鋼鐵人」的形象不謀而合，我便與公司提案透過聯名合作，緊貼時事創造話題，並有效結合球拍特性達到行銷效益。結果當時僅於3個地區推出共1500組的限量套組，於上市當日即秒殺完售，開啟了VICTOR往後10年對於跨界合作的信心。近年來 VICTOR亦持續與不同 IP合作，包括日本超人氣動漫七龍珠與航海王、日本可愛教主 HELLO KITTY、美國經典漫畫 PEANUTS 等，結合 VICTOR 的高品質羽球產品，讓品牌形象更趨活潑與潮流。」她更補充VICTOR 旗下運動員皆樂見品牌開啟了不同面向的合作，為羽球發展注入新活水與創意。

大家能夠一次過得到國際業內精英代表分享的真知灼見，機會難能可貴，想了解更多可到香港貿發局香港國際授權展及亞洲授權業會議網頁瀏覽！

演講嘉賓之一的勝利體育事業股份有限公司（VICTOR）國際行銷協理周依風女士表示跨界合作商品，不僅讓旗下運動員們有更多元的穿搭選擇，他們參與宣傳，讓品牌與選手有不同的連結，亦令運動員們可展現不同的形象。

勝利體育事業股份有限公司（VICTOR）旗下的運動員，如台灣女子羽毛球運動員戴資穎都會把不同的IP合作商品帶到運動場上。

活動詳情：

亞洲授權業會議

日期: 4月19至21日

時間：上午10時 至下午5時半

地點：灣仔會展 N101B

同場加映！多個時尚生活展覽

是次香港國際授權展亦首次與香港貿發局時尚生活產品匯（香港禮品及贈品展、Home InStyle、香港國際家用紡織品展、Fashion InStyle 和香港國際印刷及包裝展）同期舉行，把授權商機擴闊至生活時尚行業，有興趣可立即到https://www.hktdc.com/了解更多！

（資料及部份相片由客戶提供）