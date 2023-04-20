華為與全港數百中小學及大學生共啟「創科之旅」促創科教育發展

華為香港（華為）於4月15日舉辦Open Day、華為香港ICT人才雙選會2023等系列人才活動，攜手探索「創科之旅」。Open Day邀請到來自中華基都教會基元中學、港澳信義會小學、瑪利諾神父教會學校、萬鈞伯裘書院、中華基督教會協和小學（排名不分先後）等逾200位中小學生參觀華為於香港國際創科展逾6000平方呎展台，介紹展區七大I&T亮點；雙選會邀20間企業提供全球500個職位，吸引逾200名學生及求職人士。



華為啟ITTDP計劃 迎數百學生參與城中創科盛事

華為港澳企業業務總經理季翔先生歡迎各校師生到訪華為展區，並基於華為剛剛宣傳啟動的I&T 人才發展計劃Huawei Hong Kong and Macau I&T Talent Development Programme（ITTDP），為在場逾200名中小學生介紹了華為在港如何將ICT創新技術融入社會、學校課程編制及開發中，圍繞Tech4All促進創科教育全方位發展。他更展示了華為智慧城市模型、華為雲河圖KooMap、AI技術應用及華為香港研究所實踐案例，藉此機會為本地中小學生普及I&T知識，並鼓勵學生作為香港創科的未來，要積極參與創科活動，拓展視野，在日常學習中培養學習創新科技的興趣及能力，提高創科素養。

同日，華為亦攜手香港生產力促進局（生產力局）舉辦「華為香港ICT人才雙選會2023」（雙選會），活動邀請20家國際及本地知名企業提供超500個創科職位，吸引超過200名學生及求職參與活動，為本地資訊與通信（ICT）產業鏈構建人才與企業的高效銜接橋樑。活動除了邀請多位人力資源顧問和行業專家分享真知灼見，舉行「One shot one kill一擊即中-減少90％找工作被拒的機會」、「成功IT職業生涯的路線圖：期望和挑戰」、「你必須知道的新工作場所文化趨勢」等系列專題講座，讓參與者提早探索及規劃職涯，現場更設有企業專屬招聘展位，讓各企業代表和學生即場進行一對一交流和面試，企業代表直接了解現場學生專業技能和背景，並幫助學生更深入了解企業文化、產品和業務，從而清晰對自我的職業發展規劃和方向。

業界合築創科新生態 解創科人才之困

生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士表示：「創科是香港未來發展的大方向，創科人才的生態發展更是重中之重。生產力局致力與本地企業和教育機構合作，共同推動人才培育及創科教育發展，而華為更是我們重要的合作夥伴之一。是次合辦ICT人才雙選會，為廣大學生提供一個獲取創科職業發展資訊及面試機會的綜合平台。未來我們會更緊密合作，共同發揮我們在創科領域的經驗及支援，從多方面喚起青年人對創科的興趣，為香港以至國家孕育更多創科生力軍。」

華為香港企業業務渠道及商業銷售部合作夥伴副總監周卓賢先生表示：「是次ICT人才雙選會是華為與生產力局在推動本地ICT人才市場供給的再次合作實踐，為本地學生與企業提供雙向交流平台。政、企、研、學等各界均有充沛的人才培養資源，各界應各取所長、協同合作從而提升學生對創科的興趣、增長創科知識，令其快速投入創科行業，共築人才供需橋樑。在2023華為港澳合作夥伴大會上，華為正式宣佈啟動ITTDP計劃以激發港澳人才生產力，未來將通過與各界合辦培訓活動，提高創科界人才綜合質素和專業技能，為企業及個人長期發展打好基礎。」

左起︰生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士、華為香港企業業務渠道及商業銷售部合作夥伴副總監周卓賢先生、華為港澳企業業務總經理季翔先生及華為港澳企業業務夥伴發展及商業銷售總監崔煜先生於「華為香港ICT人才雙選會2023」活動上，承諾未來雙方會繼續聯手，培育更多生力軍投身創科行列。

各參展企業對活動給予積極評價，冀希望透過活動招募優秀人才推動創科發展。HKT高級項目經理黃梓竣先生指：「創科人才的市場和供應非常活躍和多樣化，未來在人工智能、雲端運算、物聯網等領域的需求和應用將會越來越廣泛和深入，投身創科行業是一個非常有前途和有挑戰性的職業選擇。」 CTgoodjobs助理總經理畢秀慧女士表示：「隨著AI的急速發展，求職市場對創科工種的需求日漸提升，工作崗位的競爭也愈來愈激烈。對企業而言，在招聘過程中更加注重人才的質素和軟技術（Soft Skills），如：數據素養、創新思維、解決問題、團隊合作等能力。很榮幸能夠參加是次活動，為有志於從事ICT行業的人才建立一個良好的交流平台。」嘉靈亦表示該類活動能夠令參與者多了解創科行業，認為香港創科市場發展前景十分理想。People Bank表示希望透過活動加強對資訊科技領域的人力資源服務和供需對接。

長期以來，華為致力在香港構建數字人才生態，推動本地ICT人才培養。去年，華為與生產力局簽署合作備忘錄，聯手促進香港ICT人才培訓，提升技術含量。未來，華為將與生產力局進一步合作，通過融入更多從K12至大學的學校機構，為本港學生提供包括創科課程及ICT比賽、深圳華為總部遊學及專家交流機會等，助力打造完善和可持續的創科生態鏈。

華為香港ICT人才雙選會2023全場大合照

(特約)