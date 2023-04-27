提前應對醫療通脹！預繳醫保保費享高達4.5%¹ 保證派息率

醫療費用年年上升，加上隨住年紀漸長，我們的醫療保費或會每年遞增，想得到全面的醫療保障同時，又想提前為醫療成本變化做好準備？今次為大家介紹AXA安盛的醫保²-最強配搭「醫保值附加契約」(「醫保值」)，在推廣期內，無論AXA安盛新舊醫保客戶²成功申請「醫保值」，都可享高達4.5%¹ 保證派息率，讓你輕鬆應對繳費事宜之餘，更可賺取更多回報，原來購買醫保都可以升值！



提前準備 預繳保費享高達4.5%¹ 保證派息率

醫療通脹是一種全球性現象，根據《2023年全球醫療趨勢調查報告》³顯示，78%保險公司認為，全球醫療成本維持在高水平和在未來三年內將進一步增長。醫療通脹令醫療保險保費增加，是不少購買醫保用家的一大煩惱。為了讓大家提前為醫療成本的變化做好準備，AXA安盛推出「醫保值」，客戶可按自己規劃需要，以預繳3年或5年的醫保² 保費。

「醫保值」一經生效，即開始滾存利息並存入保費儲備金戶口，於派息期內非港元保單享4%年利率，港元保單享3.5%年利率。在「春日繽紛賞」推廣期內成功申請「醫保值」，更可額外賺取首年0.5%¹ 的保證派息率。此外，保單期內「醫保值」的現金價值更會用來支付其附著的合資格AXA安盛醫療保障保單² 保費，助你輕鬆應對繳費事宜！

「醫保值」的最高繕發年齡為 70 歲，申請簡便，無需驗身！

AXA安盛醫保口碑極佳！「智尊守慧」不設終身賠償上限

買得自願醫保，就當然希望必要時，為自己及摯愛提供周全及靈活的醫療保障。作為新手選擇自願醫保時，首要考慮條件當然是口碑。「AXA安盛智尊守慧醫療保障」（「智尊守慧」）自推出以來獲獎無數，備受業界肯定，更奪得「01企業金勳大獎2022」殊榮，足證實力非凡。

當中最大的賣點，就是它於所有病房級別提供完善保障的全額支付⁴ 模式兼不設終身賠償上限，保障可覆蓋不同程度傷病的住院及手術費用，包括病房及膳食費、外科醫生費、麻醉科醫生費及手術室費等均提供全額支付⁴，保障更可選擇覆蓋至全球（不包括美國）⁵，讓大家可按不同需要，靈活選擇合適的保障級別及地域範圍。

備註：

1. 高達4.5%保證派息率只適用於第1個附加契約年度。保證派息率包括由「醫保值」按條款及細則規定於指定期內的4%年利率 （非港元保單）或3.5%年利率（港元保單）及根據AXA安盛「春日繽紛賞」推廣計劃提供適用於「醫保值」第1個附加契約年度的額外0.5%年利率。

2. 「醫保值」專為合資格 AXA 安盛醫療保障保單的客戶而設，合 資 格AXA安盛醫療保障保單是指保單需符合下列要求：a）於申請「醫保值」時必須生效；或b）與「醫保值」同 時購買。合資格AXA安盛醫療保障保單列表將不時更改，恕不另行通知。有關最新之合資格AXA安盛醫療保障保單，請參閱www.axa.com.hk/medi-enhancer-supplement-axa-medical-policy-zh（香港）／www.axa.com.mo/medi-enhancer-supplement-axa-medical-policy-zh（澳門）。

3. 資料來源: 風險管理顧問公司Willis Towers Watson的《2023年全球醫療趨勢調查報告》，數據截至2023年1月。

4. 全額支付是指不設個別保障細項賠償及只適用於扣除餘下的自付費（如有）後的合資格費用及/或其他費用之實際金額賠償，並須受每年保障限額及載列在產品說明書及保單合約之其他條件所規限。全額支付只適用於指定保障項目。有關條款、細則、不受保項目及限制之詳情，已載列於保單合約。

5. 保障「全球（不包括美國）」應指全球但不包括美國。美國指美利堅合眾國，包括美國本土外的小島嶼。只適用於「尊貴」保障級別。

註：上述計劃包括「AXA安盛智尊守慧醫療保障」及「醫保值附加契約」須受有關保單合約的條款、細則及不保事項所限制。有關上述計劃的詳情，請參考有關產品說明書及保單合約。

（資料及相片由客戶提供）